Med sečnjo nanj padlo drevo in ga ubilo

Gasilci PGD Veliki Gaber in reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje so na kraju ugotovili, da je oseba preminula. Gasilci so osebo prenesli iz gozda. Obveščene so bile pristojne službe, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

Včeraj so zabeležili vsaj tri nesreče pri spravilu lesa v gozdu, zato previdnost ni odveč.