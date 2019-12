Prevrnila se jima je jadrnica, reševali so ju policisti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto okoli 13. ure so pomorski policisti s patruljnim čolnom pomagali Ljubljančanoma, ki sta se prevrnila z jadrnico. Na srečo sta nosila reševalna jopiča in v nesreči nista bila poškodovana.

Jadrnica se je prevrnila, ko sta mlada jadralca pred rtom Piran obračala, pri tem pa je počila ročica krmila. Eden od fantov je skočil v vodo, saj je želel dvigniti jadro, a mu ni uspelo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Po klicu na pomoč so se policisti Postaje pomorske policije s patruljnim čolnom odpeljali na del morja med Punto Piran (rt Madona) in Bojo Vido ter prevrnjeno jadrnico privezali ob bok policijskega čolna.

O dogodku so policisti sproti obveščali kapitanijo, ki pa potrebuje nekoliko več časa za sklic posadke. Čeprav reševanje ni prioritetna naloga pomorskih policistov, so se že nekajkrat izkazali za izjemno učinkovite in vedno pripravljene na pomoč.