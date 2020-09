Previdno: na ceste se vračajo šolarji

Več kot 50 promotorjev prometne varnosti bo v sklopu akcije #VarnoVŠolo tako med 7. in 11. uro na večjih križiščih v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Kopru opozarjalo voznike na začetek šole, na pomen pripetosti z varnostnim pasom in na pomen neuporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Sporočilo, ki ga želijo posredovati voznikom, je, da začetek šole pomeni več otrok na cesti, zato sta nujni še večja pazljivost in pozornost, so v sporočilu za javnost pojasnili na AVP, piše STA.

Otroci so v prometu slabše vidni

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni in težje predvidijo nevarne položaje. Hkrati pozneje opazijo vozila in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti. Vozniki morajo zato biti nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce, opozarjajo na agenciji. Poleg tega odraslim svetujejo, da mlajše otroke spremljajo na poti v šolo.

Foto: Ana Kovač Agencija pa je na korake za večjo varnost v prometu ponovno spomnila tudi otroke. Šolarji naj tako v šolo hodijo po varnih šolskih poteh. Pri tem naj hodijo po pločniku, cesto pa prečkajo na prehodu za pešce. Rutka in kresnička lahko pomagata, da so bolje vidni. Pred vožnjo z avtomobilom naj se pripnejo, pri vožnji s kolesom pa naj nosijo zaščitno čelado.

Starše in skrbnike želijo na agenciji spomniti tudi, da s svojim obnašanjem v prometu otrokom postavljajo vzor. Otrokom, ki se vračajo na ceste, bodo posebno pozornost seveda namenili tudi policisti, ki bodo v okolici šol in vrtcev prisotni vse šolsko leto, so zapisali na Policijski upravi (PU) Kranj. Pri tem staršem polagajo na srce, naj otroke naučijo varne in postopno samostojne udeležbe v prometu, osnovnih prometnih pravil, seznanijo pa naj jih tudi z nevarnostmi na šolski poti, še navaja STA.