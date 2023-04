Previdno! Danes na cestah ogromno radarjev.

V Sloveniji in večini držav EU bo danes potekal maraton nadzora hitrosti. Policisti bodo hitrost voznikov preverjali na skoraj 600 vnaprej znanih lokacijah, nadzor pa bodo izvajali med 6. in 18. uro, pri čemer si želijo, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, so sporočili z generalne policijske uprave (GPU).

Policisti bodo v današnji nadzor hitrosti vključili vsa tehnična sredstva, ki jih imajo na voljo. Tako kot je praksa že zadnjih nekaj let, so tudi tokrat vnaprej objavili lokacije, na katerih bodo delovali, te pa so dostopne na njihovi spletni strani.

S to akcijo želijo v policiji voznike in vse udeležence v cestnem prometu vnovič opomniti na to, da smo za dobro prometno varnost odgovorni vsi skupaj in sicer predvsem z odgovornim obnašanjem v prometu in vožnjo v skladu s svojimi zmožnostmi in razmerami na cestah.

Zaradi neprilagojene hitrosti je sicer po podatkih agencije lani umrlo 26 ljudi, kar je za približno polovico manj umrlih kot v prejšnjem letu in najnižje število v zadnjih petih letih. Povečalo pa se je število lažje in hudo poškodovanih, ki je doseglo najvišje število v zadnjih petih letih in bilo za približno petino višje kot v letu 2022.

Na avtocestah je usodna predvsem kombinacija kratke varnostne razdalje in prehitre vožnje, smrtnost prometnih nesreč pa poveča tudi kombinacija alkoholiziranosti voznika in prehitre vožnje. Prekomerna hitrost je pogosto povezana prav z uživanjem alkohola, ki vozniku daje lažen občutek poguma.

Predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitve hitrosti lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. V primeru trka vozila v pešca ali kolesarja pri 30 kilometrih na uro je tveganje za smrtne ali hude poškodbe pešca približno desetodstotno. Pri višjih hitrostih se tveganje izrazito poveča. Trk avtomobila pri hitrosti 50 kilometrov na uro v pešca je enak padcu z višine deset metrov, so še sporočili iz GPU.