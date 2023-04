Poglejte, kje vse bo policija v petek merila hitrost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Počasi se daleč pride. Začenja se pomladna preventivna akcija za zmanjševanje hitrosti na naših cestah." Tako je pred dnevi slovenska policija na svoji spletni strani napovedala enotedensko preventivno akcijo za zmanjševanje hitrosti na naših cestah.

Akcija se je začela v ponedeljek, končala pa se bo v nedeljo. V tem času bodo policisti preverjali, ali vozite prehitro. V petek, 21. aprila, pa se bo slovenska policija pridružila tudi vseevropski akciji in izvedla maraton nadzora hitrosti. Na spletni strani policije so objavili tudi lokacije, na katerih bo potekal maraton nadzora hitrosti. S klikom na povezavo si ji lahko ogledate tukaj.

Agencija za varnost prometa, ki akcijo koordinira in v tem času izvaja preventivne aktivnosti in medijsko kampanjo, bo za maraton nadzora hitrosti zagotovila 1.200 preventivnih pripomočkov. Z njimi bodo voznike dodatno opozarjali na prilagojeno hitrost, ustrezno varnostno razdaljo in druge elemente varne vožnje, še piše na spletni strani policije.