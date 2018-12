Preverite, do kdaj bo danes odprta vaša najljubša trgovina

Hoferjeve trgovine bodo danes odprte od 8.00 do 18.00, Eurospinove od 8.00 do 17.00, Lidlove od 8.00 do 16.00, Mercatorjeve do 17. ali 18.00, Tuševe pa do 18.00.

25. in 26. decembra bodo največji trgovci zaprli svoja vrata

Naslednja dva dni, torej na božič in na dan samostojnosti in enotnosti, bodo Eurospin, Tuš, Lidl, Spar, Hofer in Mercator zaprli svoja vrata.

Krajši delovni čas tudi na silvestrovo

Na silvestrovo bo Eurospin bo imel trgovine odprte od 8.00 do 17.00, Lidl od 8.00 do 16.00, Hofer od 8.00 do 17.00, Mercatorjeve trgovine bodo večinoma odprte do 17. ali 18.00, Tuševe pa do 18.00.

Enako kot 25. in 26. decembra bodo tudi 1. in 2. januarja zaprti prav vsi največji trgovci v državi.