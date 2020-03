Preverite, ali ste res vstopili v svet odraslih

V življenju ni točno določene točke, ki bi označevala natančno mejo med adolescenco in odraslostjo.

Življenje namreč vsak dan sproti poskrbi za kakšno "odraslo" presenečenje in ko je teh mejnikov dovolj, boste ugotovili, da ste tudi uradno pristali med odraslimi. Ko se vam to zgodi, uživajte v vseh prednostih ali pa se dobro pretvarjajte, da gre vse kot po maslu. Hkrati poskrbite, da boste vedno imeli dopolnilno zdravstveno zavarovanje, polno omaro sveže opranih oblačil in dobro založen hladilnik.

Po uradni definiciji pri nas mladi postanejo polnoletni pri 18 letih, ponekod pri 21 letih. A to še ni zagotovilo, da takrat tudi dejansko odrastejo. Bolj življenjska ločnica je konec študija, ko se odselite na svoje in se prvič zaposlite. Če niste povsem prepričani, ali se že uvrščate med odrasle, preverite spodnje trditve. Če se s katerokoli od njih strinjate, vas pozdravljamo v družbi odraslih.

Plačevanje računov. Otroci se ne sprašujejo, kdo plačuje račune, kredite, položnice, zavarovanja in druge stroške. Ste se ravnokar preselili na svoje? Potem že veste, o čem govorimo.

Zdravje postane resna stvar. Ko vas je v osnovni šoli nekaj zabolelo, se s tem niste obremenjevali. Zdaj pa vas vsaka bolečina skoraj spravi iz tira in že zaskrbljeni kličete zdravnika. Seveda, odraščate.

Ne poznate več prostega časa. Kot otrok si niste predstavljali, da ne bi vedeli, kaj početi. Zdaj je blagodejna že sama misel na to, da kakšno popoldne nimate preveč obveznosti.

Vedno nekaj prenavljate ali popravljate. Dom vaših staršev, kjer ste odraščali, je bil vedno popoln. Vaš prvi lasten dom pa kar naprej potrebuje vašo pozornost. Dobrodošli v svetu samostojnosti, ko se nič ne popravi samo od sebe.

Ne smete več jesti čisto vsega. Medtem ko ste v otroštvu jedli vse, česar ste si zaželeli, se zdaj sprašujete, kaj sploh smete jesti, da ne boste čez nekaj let trpeli za najrazličnejšimi zdravstvenimi težavami.

Urediti si morate dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dokler ste bili zavarovani po starših, je bilo vse tako preprosto. Zdaj si morate tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti sami.

Če nimate več statusa študenta ali dijaka oziroma imate 26 let ali ko se prijavljate na Zavod za zaposlovanje, ne pozabite, da zdaj potrebujete dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

S potekom statusa študenta si morajo mladi po dopolnjenem 26. letu urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačilo stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Primer: če zbolite oz. se poškodujete in potrebujete zdravniško pomoč, morate brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja del stroškov zdravstvenih storitev plačati kar iz svojega žepa. Ta doplačila so lahko zelo visoka.

