Pretežno oblačno bo, ponoči dež povsod po Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, ki bodo popoldne pogostejše. Mogoče bodo tudi posamezne nevihte. Najmanj padavin bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija.