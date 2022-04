Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo delno jasno, več spremenljive oblačnosti bo v zahodni polovici Slovenije. Dopoldne bo kakšna kratkotrajna ploha mogoča predvsem v hribovitih zahodnih krajih, popoldne in zvečer pa tudi na severu. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo posamezne plohe, ki bodo popoldne pogostejše. Najmanj padavin bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 4, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

Do srede zjutraj bodo padavine ponehale, le na jugu bo še mogoča kakšna malenkost. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, na severovzhodu pa severni veter.

V četrtek bo sprva pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah, čez dan bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije prehodno bolj oblačno.