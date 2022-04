V petek bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Jutranje temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija, čez dan od 9 do 13, na Primorskem se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Med koncem tedna ponekod mogoče padavine

V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo večinoma suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ki bodo v nedeljo pogostejše. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.