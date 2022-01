Se obeta prestop poslancev DeSUS v Našo deželo? #video

Pred volitvami se nam obeta nova poslanska skupina. Po prestopu Mateje Udovč v Našo deželo se zdaj o tem dogovarjata tudi poslanca DeSUS Ivan Hršak in Branko Simonovič. Ne gre za nabiranje političnih točk, ravno tako v primeru prestopa ne bosta kandidirala na naših volilnih listah, zatrjuje predsednica stranke Aleksandra Pivec. Poslanca bi lahko stranki prinesla znanje in izkušnje. Čeprav bi njuna podpisa skupaj s podpisom poslanke Mateje Udovč Pivčevi omogočila vložitev liste kandidatov na aprilskih volitvah, bi podporo za to raje dobili na terenu, pravi Pivčeva.

"Nekaj se dogaja, mogoče bi to lahko bilo, vendar zaenkrat sem še na tem stališču, da se upokojim. Ampak do volitev je še tri mesece, oziroma vsaj dva meseca, ko bodo te liste za volitve morale biti zaključene. Mogoče se v tem času pa kaj zgodi, da se še lahko premislim," je povedal Ivan Hršak, vodja poslanske skupine DeSUS.

Ta sprememba bi lahko bilo sodelovanje z nekdanjo predsednico stranke, ki jo sedaj predstavlja v parlamentu. Včeraj sta se s strankarskim kolegom Brankom Simonovičem sestala z Aleksandro Pivec. Čeprav smo jo ravno mi, poslanci, po izbruhu afere zaradi neplačanih računov pozvali k odstopu, se to ne zdaj bi zgodilo, prizna.

"To ni bilo nič osebnega, midva z Aleksandro Pivec sva se dobila že na kavici in sva se pogovorila. In ona je priznala pač kaj ona ni naredila prav, jaz sem priznal svoje oziroma tudi, da poslanske skupine tudi takrat nismo najbolje odreagirali. Ampak kot sem rekel, še vedno stojim za tem, da smo bili zavedeni.

Potekajo pogovori

Pogovori seveda potekajo, danes potrdi Pivčeva. Nič ne bi imela proti, če bi oba poslanca prestopila v Novo deželo. Vendar gre bolj za reševanje dobrih vsebin, ki smo jih imeli nekoč v DeSUS, nikakor pa ne pa za ponavljanje starih imen na prihajajočih volitvah, opozori.

"Danes, kot vemo, po burnih pretresih v stranki DeSUS nekako, bom rekla, ta stranka ugaša. Jaz sem pa prepričana, da lahko mi, kot stranka Naša dežela, nekako nosimo to nasledstvo, ki ga je v preteklosti vzpostavil in tudi uspešno opravljal DeSUS. Torej, gre za skrb, za vzpostavljanje dobrega socialnega okolja za starejšo generacijo, za upokojence," je povedala Pivčeva.

Preden sta prišla za krmilo DeSUSa najprej Karl Erjavec in nato, po njegovem neuspešnem naskoku na mandatarski položaj s KULom, še Ljubo Jasnič, smo bili del konstruktivne koalicije, obuja Hršak spomine na močno stranko upokojencev. Namesto, da bi rušili vlado, smo s Pivčevo delali z njo, za korist vseh naših članov.

"Organi stranke so se 90-odstotno odločili, da gremo v to desnosredinsko vlado in se je gospa Pivčeva, ona, pogajala kaj bo zapisano v tej koalicijski pogodbi. Seveda smo ji poslanci sugerirali kaj naj bo iz našega programa, in tam so v bistvu vse glavne točke našega programa, programa DeSUS, zapisane. Kar je pa še pomembnejše, smo pa praktično skoraj čisto vse realizirali," je dodal Hršak.

Kakšna je možnost, da po aprilskih volitvah spet vidimo takšno vladno sliko s Pivčevo?

Novi stranki javnomnenjske analize večinoma napovedujejo močno podporo in varen vstop v parlament. Nekatere pa precej odstopajo proti dol, zato smo tudi sami pomislili, tako Pivčeva, da nam skušajo namigniti, naj se raje pridružimo s Povežimo Slovenijo.

"Nismo naklonjeni tem zgodbam pragmatičnega preračunavanja, na kakšen način se prebit v parlament. Mislim, da gre za toliko raznolikih in različnih strank z različno tradicijo, različno preteklostjo, da problem lahko nastopi dan potem, ko je treba te cilje nekako usmeriti v neki enoten in pa skupen cilj. Zato gremo mi absolutno na volitve samostojno," poudarja Pivčeva.

Predvsem naj bi stranka pobrala glasove dosedanjih volivcev stranke upokojencev in pa Stranki Alenke Bratušek, ki jima obema resno grozi izpad iz parlamenta. Predvsem nad slednjo naj bi bilo precej Desusovcev, ki so prešli v SAB, precej razočaranih.