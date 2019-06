Preprečili rušenje Čeligijevega stolpa, za celovito obnovo ni denarja

Stabilnost stolpa s tem po ocenah zavoda ni bila ogrožena, saj so zidovi stolpa precej debeli, v zgornjih etažah pa so tudi horizontalno povezani s kovinskimi nateznimi vezmi. Te bo sicer potrebno obnoviti ali nadomestiti z novimi, zakritimi.

Potem ko se je v Mariboru pred mesecem dni sesedel del Čeligijevega stolpa, so pristojne službe objekt sanirale do mere, da se je preprečilo nadaljnjo rušenje objekta. Tudi gibanje v okolici stolpa je zdaj po navedbah občine spet varno. Ni pa denarja za celovito obnovo, ki bi omogočila morebitno ponovno uporabnost objekta.

Čeligijev stolp je eden redkih ohranjenih stolpov mariborskega mestnega obzidja. Poškodba je nastala na severovzhodnem vogalu stolpa, ki je sicer kvadratnega tlorisa. Odkrušilo se je nekaj več kot kubični meter kamnitega zidu.

Ta vogal je bil poškodovan že dlje časa. "To je razvidno s fotografij vzhodne fasade iz leta 2006. Poševna razpoka ob tem vogalu na vzhodni fasadi je nazorno nakazovala, kje je možno, da pride do delne samo porušitve dela zidu. Vzrok je bil v slabem vzdrževanju objekta skozi več desetletij, vse skupaj pa je pospešila vegetacija, ki je rasla iz zidu," je za STA pojasnil vodja mariborske izpostave Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije Srečko Štajnbaher.

Stolp kvadratne oblike so meščani zgradili leta 1460. Ime je dobil po mariborskih pivovarjih Tscheligijih, saj je v 18. stoletju v njem začela obratovati prva mariborska pivovarna. Foto: STA

Stabilnost stolpa ni bila ogrožena

"Interventna sanacija stolpa je obsegala odstranitev škodljive vegetacije in korenin, po čiščenju ploskve loma je bila izvedena ponovna pozidava z originalnim kamnom v prvotni gabarit. Za popolno varnost objekta je potrebno popraviti še streho," ocenjuje Štajnbaher.

Na mariborski občini zaenkrat še nimajo denarja za to. "Nesreča, ki se je pred kratkim pripetila in je bila sanirana do te mere, da preprečuje nadaljnjo rušenje objekta in omogoči varno gibanje v bližini stolpa, je povzročila pri nas nov razmislek o tem objektu. Žal smo nemočni pri konkretnejšem ukrepanju v kratkem času. V proračunu za celovito obnovo Čeligijevega stolpa nimamo sredstev, a kljub temu iščemo rešitve, da bi v prihodnjih letih objekt obnovili," so povedali v kabinetu župana Saše Arsenoviča.

V preteklosti so mu pravili tudi Smodniški ali Črni stolp. Danes nima več funkcije in sameva med novozgrajenimi stanovanjskimi bloki. Foto: STA

Objektu bi radi dali vsebino. "Razmišljali smo o pomenu turških vpadov v Maribor, ki je pomembna tema za Maribor, in o mikro pravnem muzeju, v katerem so bile predvidene mučilnice in jih je predvideval projekt pravne fakultete," so navedli.

Na zavodu za varstvo kulturne dediščine so glede nadaljnje rabe spomenika odprti za različne možnosti. Opozarjajo, da so zaradi majhnega notranjega tlorisa in problematičnih dostopov v višja nadstropja bistveno omejene možnosti večjih aktivnosti. "Niso pa sprejemljive nobene dejavnosti, ki bi zaradi izvedbe zahtevale posege v strukturne elemente spomenika," je pojasnil Štajnbaher.