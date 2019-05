Vabljeni na virtualno vožnjo v Celje

Simulatorji vožnje se v svetu že dolgo časa uporabljajo kot učni pripomoček, saj nam zagotavljajo varno okolje, kjer lahko kljub nezadostnim vozniškim izkušnjam ali nepravilnim odločitvam preizkusimo svoje reakcije. In to brez resničnih posledic.

Vožnjo na simulatorju lahko razumemo kot dodatno pripravo tako na vsakdanje kot nepredvidene situacije na cesti.

Triglav vabi na simulator varne vožnje

Zavarovalnica Triglav se v okviru Turneje mobilnosti odpravlja v različne slovenske kraje, kjer imamo vsi možnost preizkusiti svoje vozniške sposobnosti.

Inštruktor, ki upravlja simulator, in hostesa bosta vse voznike pred vožnjo povabila, da izpolnijo kratek vprašalnik, in jih pripravila na virtualno vožnjo.

Prvi termin za vožnjo na simulatorju: v petek, 17. maja: CELJE, nakupovalni center Planet Tuš. Simulator vožnje bo na voljo v delovnem času nakupovalnega centra. Za vožnjo na simulatorju se ni treba predhodno prijaviti, vožnja pa je brezplačna. Svoje vozniške sposobnosti lahko sicer preizkusimo v digitalnem centru Triglav Lab na Dunajski cesti v Ljubljani. Mladi vozniki si lahko s tečajem varne vožnje na simulatorju prislužijo popust na doplačilo k zavarovanju za mladega voznika.

Kje so možnosti za izboljšave?

Sodoben simulator varne vožnje, ki ga je Zavarovalnica Triglav razvila skupaj z zagonskim podjetjem Nervtech, ponuja nekaj različnih scenarijev vožnje, kot so mestna vožnja, vožnja po podeželju in vožnja po avtocesti. Vsak scenarij pa vključuje nekaj potencialno nevarnih situacij.

Skupni rezultat upošteva naše dosežke na vožnji. Tako bomo končno izvedeli, kako se odzivamo v prometu, kateri dejavniki pri nas najbolj vplivajo na zbrano in varno vožnjo ter katere so naše morebitne napake in slabše vozniške navade.

Od nas samih je odvisno, ali jih bomo poskušali popraviti in izboljšati.

Podatki s simulatorja vožnje so neprecenljiv vir za razvijalce tehnologij avtonomne vožnje, pomagal pa je tudi premagati strah in izuriti reakcije Jakobu Koritniku, mlademu fantu, ki je bil prepričan, da ne bo nikoli vozil avta.

TURNEJA MOBILNOSTI: Za večjo prometno varnost v lokalnem okolju Turneja mobilnosti s simulatorjem vožnje je le ena od akcij v sklopu celotnega projekta Skupaj za prometno varnost, ki jih bo Zavarovalnica Triglav izvedla letos. Do poletja bodo v 12 slovenskih krajih pred nevarnimi prehodi čez železniške proge postavili sisteme aktivne prometne signalizacije COPS@rail, v 12 slovenskih krajih pa na odsekih, kjer vozniki po oceni občin in domačinov vozijo prehitro, prikazovalnike hitrosti Vi vozite.

