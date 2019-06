Pozor, popoldne in zvečer mogoči močni nalivi s točo

Popoldne in zvečer bodo nekatere nevihte v severovzhodni in vzhodni Slovenji spremljali močni nalivi, mogoča je tudi toča, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso). Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Danes bo sprva pretežno jasno, na Primorskem pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v vzhodnih in severnih krajih. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo nekatere nevihte lahko tudi močnejše. Popoldne bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija, piše na spletni strani Arsa.

Lepo vreme z nevihtami tudi v prihodnjih dneh

Jutri bo večinoma sončno, občasno bo več oblačnosti v hribovitih krajih na zahodu. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo sprva pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe ali nevihte.

Prihodnji teden do 32 stopinj Celzija

V začetku prihodnjega tedna pa bodo temperature še nekoliko višje, vse do 32 stopinj Celzija, nam je povedal dežurni vremenoslovec na agenciji za okolje. A o pravem vročinskem valu za zdaj še ne moremo govoriti.