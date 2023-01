Preplah v Ljubljani, policisti zavarovali sodno palačo

Policija je zaradi najave možnosti, da je prisoten nevaren predmet, zavarovala osrednjo sodno stavbo na Tavčarjevi ulici v Ljubljani, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Stavbo so obdali z zaščitnim trakom in onemogočili dostop do nje. Sodišče trenutno ne posluje.

Kot so zapisali na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, so v sodni stavbi na Tavčarjevi ulici danes zjutraj prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Obiskovalce in stranke obveščajo, da sodišče trenutno ne posluje.

V zadnjem obdobju že drugi klic o podtaknjeni bombi

Policisti so zavarovali in izpraznili prostore ter opravljajo pregled stavbe. Preverjajo tudi okoliščine klica in zbirajo dokaze. Po končanem pregledu bo sodišče znova pričelo poslovati in javnost o tem obvestilo.

Kot so še pojasnili na sodišču, je to v zadnjem obdobju že drugi tovrstni klic.