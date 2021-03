Premikanje po polžje: kako oddaljena je rumena faza?

Primerjava med 2. marcem in 23. februarjem

Kriterija za prehod v rumeno fazo tako kot pretekli teden še vedno nista izpolnjena. Število oseb v bolnišnicah zaradi covid-19 se je po zadnjih uradnih podatkih spustilo na 516 in je že zelo blizu meji 500, vendar je drugi pogoj (sedemdnevno povprečje dnevnih okužb) še vedno enako oddaljen kot pretekli teden.

Sedemdnevno povprečje skoraj brez sprememb

V primerjavi s preteklim torkom se je sedemdnevno povprečje okužb s 766 znižalo na 761 in je še vedno precej oddaljeno od meje 600, ki je postavljena za prehod v rumeno fazo. Ponedeljkovi podatki glede števila potrjenih primerov so bili sicer za 19 odstotkov nižji od ponedeljka pred tem, včerajšnje številke, ko so potrdili 1.209 novih primerov okužbe, pa so v primerjavi s preteklim torkom višje za slabih 11 odstotkov.

Celotna država je tako še naprej v oranžni fazi, z izjemo obalno-kraške regije, ki je v rdeči.

Koroška in Zasavje slabše, Posavje in Pomurje boljše

Tudi pogled na stanje po regijah razkriva, da epidemija stagnira. V večini regij je stanje podobno kot pred tednom dni. Večje poslabšanje je opaziti na Koroškem in v zasavski regiji, medtem ko se je stanje še nekoliko popravilo v posavski regiji, ki je že na meji za zeleno fazo, negativni prirast pa imata pomurska regija in jugovzhodna Slovenija.

V posavski regiji se je v zadnjem tednu tedenski prirast znižal za več kot 44 odstotkov, sledi pa ji pomurska s skoraj 26 odstotki.

Še naprej je, epidemiološko gledano, najslabše v obalno-kraški regiji, kjer pa se je stanje v zadnjem tednu umirilo in ostaja ne isti ravni. Še vedno je v rdeči fazi, vendar se je približevanje črni fazi ustavilo. V zadnjem tednu so tako doživeli malenkostno izboljšanje.

Najvišji tedenski prirast sta odstotkovno dosegla Zasavje s 47,5 odstotka več potrjenih okužb kot pretekli teden in Koroška s 38,5 odstotka več potrjenih okužb.

