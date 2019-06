Premier Šarec danes pri papežu Frančišku

Predsednik vlade Marjan Šarec se bo danes mudil v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Frančišek. Kot napovedujejo v kabinetu premierja, bo obisk pri Svetem sedežu priložnost za izmenjavo mnenj o različnih aktualnih temah v mednarodni skupnosti, od migracij do položaja na Zahodnem Balkanu in evropske perspektive držav te regije.

Premier Marjan Šarec se bo v Vatikanu sestal tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom, nato pa bo proti večeru nagovoril navzoče na odprtju razstave Plečnikovih kelihov in sakralnih predmetov v Vatikanskih muzejih.

Prijateljski odnosi med Slovenijo in Vatikanom

Foto: Reuters Kot poudarjajo v kabinetu predsednika vlade, so odnosi med Slovenijo in Vatikanom prijateljski. "Vzpostavljeni dialog o dvostranskih odnosih cenimo in ga želimo nadaljevati," so poudarili. Napovedali so, da bo Šarec ob tem spomnil tudi na odprto povabilo papežu na obisk Slovenije.

Šarec in njegov gostitelj bosta govorila tudi o migracijski problematiki, ki je za papeža Frančiška še posebej pereča tema, zato ji posveča veliko pozornosti. V Šarčevem kabinetu poudarjajo, da je problematika zelo pomembna tudi za Slovenijo.

Šarec se je v okviru priprav na obisk Vatikana pred dvema tednoma sestal tudi z ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom. Odnose med državo in Cerkvijo sta sicer ocenila kot dobre, vendar pa je Cerkev kot problematično izpostavila predvsem vprašanje financiranja zasebnih šol v Sloveniji.

Odnose med Slovenijo in Svetim sedežem sicer ureja krovni sporazum o pravnih vprašanjih iz leta 2001, po pričakovanjih Cerkve pa bi bilo treba skleniti še več delnih mednarodnih sporazumov za posamezna področja.