Robert Golob Robert Golob delovni obisk JEK2 JEK2 NEK Brežice vlada

Premier Golob obisk Posavja sklenil v jedrski elektrarni v Krškem #vŽivo

Premier Robert Golob je obisk vlade v posavski regiji sklenil z obiskom Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Izjavo za medije spremljamo v živo.

Vlada se danes mudi na delovnem obisku v Posavju. Premier Robert Golob in ministri so se dopoldne najprej sestali na seji vlade v Brežicah, kjer so med drugim potrdili sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za umestitev drugega bloka jedrske elektrarne Krško (Jek 2). Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je dejal, da bo treba izdelati prek 30 strokovnih podlag, te bodo pripravljene letos ali prihodnje leto, v letu 2028 pa bi lahko bil DPN tudi sprejet.

Po seji so se premier, ministri in državni sekretarji vsak po svojem programu razkropili po regiji. Golob je skupaj z zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel obiskal Splošno bolnišnico Brežice, sledila sta podpis pisma o nameri za pilotni projekt romskega naselja v Krškem in delovno kosilo z župani.

Novice Vlada v pripravo državnega prostorskega načrta za Jek 2
Novice Vlada potrdila širitev brežiške bolnišnice

Robert Golob Robert Golob delovni obisk JEK2 JEK2 NEK Brežice vlada
