Prelesnikova minuli mandat ocenila za uspešnega, a tudi prelomnega

Po oceni Prelesnikove ima Slovenija enega boljših zakonov na področju dostopa do informacij javnega značaja. K izboljšanju ureditve je prispevala tudi vsaka od novel zakona, sicer sprejetega leta 2003. Kot je opozorila Prelesnikova, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, se je takrat le malo ljudi zavedalo, kaj pomeni prehod od popolne zaprtosti do popolne odprtosti informacij javnega značaja.

Pravica do dostopa do informacij javnega značaja se je v slovenskem prostoru v tem obdobju po njeni oceni dobro prijela. V ozaveščenosti prosilcev vidi tudi enega razlogov, da število pritožb narašča. V letu 2018 so tako obravnavali 549 pritožbenih zadev, leto pred tem 522, leta 2016 pa 514. Med dosežki organa je Prelesnikova sicer izpostavila znatno skrajšanje časa reševanja pritožbenih zadev, in sicer z 62 na 32 dni v zadnjih petih letih.

Razlog za porast Prelesnikova vidi v novi evropski uredbi

Foto: STA Na področju varstva osebnih podatkov pa je urad Informacijskega pooblaščenca v minulem mandatu zaključil več kot 3.600 inšpekcijskih postopkov, samo lani več kot 1.000. Glavni razlog za porast zadev Prelesnikova vidi v evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov oziroma prvem letu njene uporabe. Iz tega razloga je Informacijski pooblaščenec prejel tudi veliko zaprosil za pravna mnenja. Skupno so svetovali več kot 5.000 prosilcem.

Precej zavezancev se je po njeni oceni sicer zelo dobro pripravilo na evropsko uredbo, je pa šepalo prilagajanje pri manjših zavezancih, ki nimajo potrebnih sredstev. Zato so pri pooblaščenki pripravili tudi poseben projekt izobraževanja mikro, malih in srednjih podjetij. Organizirali so brezplačno telefonsko linijo, pripravljajo pa tudi 20 brezplačnih predavanj po Sloveniji.

O Prelesnikovi bodo razpravljali v četrtek

Prilagajanje evropski uredbi bo tudi ena osrednjih nalog urada v prihodnjem obdobju, prav tako pa so v pričakovanju novega zakona o varstvu osebnih podatkov. Želijo si opraviti tudi čim več inšpekcij po uradni dolžnosti, saj jih doslej zaradi časovne stiske niso utegnili opraviti toliko, kot bi si želeli.

Mandatno-volilna komisija bo razpravo o Prelesnikovi opravila na četrtkovi seji, če bo kandidatka prejela zeleno luč, pa bo DZ o njenem imenovanju predvidoma odločal že na junijski seji.