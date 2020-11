Prek zavoda za zaposlovanje išče erotične maserje in ponuja bajne plače

Na zavodu za zaposlovanje so v torek v manj kot mesecu dni objavili še drugi zaposlitveni oglas za erotičnega maserja ali maserko v Ljubljani. Delodajalec iz središča prestolnice išče tri maserje za erotične masaže, za polovični delovni čas pa naj bi ponujal, reci in piši, od dva do tri tisoč evrov neto plače. Čeprav je erotična masaža pri nas zakonsko dovoljena in urejena, pa v oči bode dejstvo, da se kandidate za tovrstno delo išče prek zavoda. Marsikdo se namreč sprašuje, ali ne gre pri vsem skupaj samo za neslano šalo o sanjski službi ali nepotrebno iskanje pozornosti v času, ko več tisoč ljudi zaradi pandemije covid-19 ne more opravljati svojega dela, tiste, ki so na čakanju, pa v negotovi prihodnosti morda čaka izguba službe.

Na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje sta trenutno objavljena oglasa za zaposlitev erotičnega maserja ali maserke v Ljubljani. Delodajalec s sedežem na Mestnem trgu 10 v središču Ljubljane skupaj išče tri erotične maserje. "Delo zajema izvajanje klasične in erotične masaže," je zapisal v prvem oglasu, v katerem je za polovični delovni čas najprej iskal enega maserja.

Erotičnim maserjem ponuja več tisoč evrov neto plače

Delovnih izkušenj ni zahteval, za opravljanje dela zadostuje osnovnošolska izobrazba, kot pogoj pa je postavil le znanje slovenščine ali angleščine. Na kateri lokaciji naj bi potekalo delo, ni navedel, je pa zapisal, da želi napotitev kandidatov iz evidenc zavoda. Šlo naj bi za zaposlitev za nedoločen čas s popoldanskim delovnikom, za plačilo pa naj bi ponujal štiri tisoč evrov bruto. Omenjeni oglas je na spletnih straneh zavoda objavljen od 10. novembra letos.

V prvem oglasu je erotičnemu maserju ali maserki za polovični delovnik ponujal štiri tisoč evrov bruto plače. Foto: zajem zaslona

V torek pa je zavod na svojih spletnih straneh objavil nov oglas, v katerem isti delodajalec za polovični delovni čas išče še dva erotična maserja. Tudi tokrat ni zahteval nobenih delovnih izkušenj, kot pogoja za delo je navedel le dobro znanje slovenščine ter srednjo poklicno ali nižjo poklicno izobrazbo. "Iščemo dodatne okrepitve v erotičnem masažnem salonu v Ljubljani. Plača okvirno med dva tisoč in tri tisoč evrov neto plus malica," je zapisal. Na kateri lokaciji bo potekalo delo, spet ni razkril.

V drugem oglasu je za polovični delovnik iskal dva erotična maserja ali maserki za od dva tisoč do tri tisoč evrov neto plače. Foto: zajem zaslona

Poleg maserjev išče še osebnega asistenta

Isti delodajalec iz prestolnice pa poleg erotičnih maserjev prek zavoda išče tudi osebnega asistenta, ki mu ponuja plačilo sedem evrov na uro ali okvirno 1.300 evrov bruto na mesec. "Od asistenta se pričakuje zvesta in moralna podpora v vseh dejavnostih in opravilih uporabnika, točnost, potrpežljivost, dobra orientacija po Ljubljani, izkušnje z vožnjo kombija in odprtost za pomoč – občasno pri oblačenju, aktivnostih, kot so plavanje, ali pri delu," je razvidno iz oglasa, ki so ga na zavodu prav tako objavili včeraj.

Osebnemu asistentu ali asistentki ponuja okvirno plačo 1.300 evrov bruto. Foto: zajem zaslona

Tako kot za erotično masažo tudi za to delo ne zahteva nobenih delovnih izkušenj, spet zgolj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo in dobro znanje slovenskega jezika. Izbranemu kandidatu ali kandidatki ponuja zaposlitev za nedoločen čas brez poskusnega dela, je še razvidno iz objavljenega zaposlitvenega oglasa.

V ozadju oglasov naj bi bil ljubljanski inovator

Če navedene informacije iz oglasov držijo, erotične maserje v Ljubljani išče podjetje Roadkill Incorporated, začasni gostinski obrati, za katerim stoji Jean Roadkill. Gre za mladega Ljubljančana, ki so ga marca lani v oddaji Tednik na Televiziji Slovenija (TVS) predstavili kot inovatorja. Ta izdeluje posebne klančine, ki invalidom omogočajo dostop v različne lokale in stavbe.

24-letni Jean Roadkill, ki je od 7. leta na vozičku, izdeluje posebne klančine za pragove, ki invalidom omogočajo dostop v različne lokale in stavbe. Za dokaj nizko ceno jih ponuja gostincem, a odziv je slab. Več v ponedeljek v Tedniku. #tednik #invalidi #ovire @BostjanVeselic pic.twitter.com/IlPqN88t9Z — Oddaja Tednik (@tednikTVS) March 15, 2019

Kot so poročali na TVS, mladeniča zanima predvsem mehanika, v svoji delavnici ustvarja izdelke iz železa in jekla, registriral pa je že dva patenta. Prej omenjene klančine za invalide je med drugim ponujal tudi ljubljanskim gostincem, vendar je pri tem naletel na slab odziv. Pri Roadkillu smo danes večkrat poskušali preveriti, ali gre pri prej omenjenih oglasih morda za neslano šalo ali gre dejansko za zaposlitvene oglase, vendar je telefon zvonil v prazno.

Zavod: Erotični maser in erotični plesalec sta običajna poklica

Zaposlitveni oglasi za erotične maserje, ki jih išče podjetje Roadkill Incorporated, so se na straneh zavoda za zaposlovanje v preteklosti pojavili že večkrat, nazadnje letos junija. Na zavodu pojasnjujejo, da se erotična masaža v skladu z mnenjem tržnega inšpektorata in gospodarskega ministrstva uvršča v standardno klasifikacijo dejavnosti, in sicer v dejavnost nege telesa.

Na podlagi tega sta bila poklica erotični maser in erotični plesalec po njihovih navedbah dodana tudi v standardno klasifikacijo poklicev pri statističnem uradu: "Glede na navedeno moramo delodajalce, ki oddajo sporočilo o prostem delovnem mestu za omenjene poklice, obravnavati povsem enako kot druge delodajalce."

Ob tem na zavodu poudarjajo, da njihovi sodelavci pred objavo vsakega delovnega mesta preverijo vse podatke o posameznem delodajalcu, ki so dostopni v njihovih internih aplikacijah, po potrebi pa tudi javno dostopne podatke na spletu: "Če ugotovijo, da gre za delodajalca, ki ne spoštuje delovnopravne zakonodaje, zaposlenim ne izplačuje plač ali prispevkov za socialno varnost, jih odpušča v nasprotju s predpisi ali kako drugače grobo krši pravice delavcev iz dela, sodelovanje z njim lahko tudi zavrnejo."

Na zavodu za zaposlovanje pojasnjujejo, da brezposelne na objavljena prosta delovna mesta napotijo na podlagi zaposlitvenih ciljev, ki jih ti ali njihovi svetovalci opredelijo v zaposlitvenem načrtu. Foto: Matej Leskovšek

Tovrstne delodajalce na zavodu obravnavajo kot delodajalce z negativnimi referencami, zabeleženi pa so tudi v posebni evidenci (EDNR). "Po pregledu podatkov ugotavljamo, da delodajalec Roadkill Incorporated, začasni gostinski obrati, Jean Tentacles Roadkill s.p., ni uvrščen v EDNR, kar pomeni, da ni podlage za zavrnitev objave ali posredovanja na prosta delovna mesta pri tem delodajalcu," pojasnjujejo na zavodu.

Ob tem poudarjajo, da brezposelne na objavljena prosta delovna mesta napotijo na podlagi zaposlitvenih ciljev, ki jih brezposelni ali njihovi svetovalci opredelijo v zaposlitvenem načrtu: "Če ima brezposelna oseba v zaposlitvenem načrtu izbran poklic erotični maser ali erotični plesalec, ga napotimo na prosto delovno mesto enako kot za vsak drug poklic." Ob tem pojasnjujejo, da so tudi na področju erotične masaže za preiskovanje prekrškov, zlorab in drugih morebitnih kršitev pristojne policija in različne inšpekcijske službe.