Prehranjevalne navade: privlačna embalaža pogosto skriva nezdravo vsebino #video

Živila s privlačno embalažo otroka resda pritegnejo, a hkrati vsebujejo več sladkorja, soli in nasičenih maščob, ugotavlja Inštitut za nutricionistiko. Pregledali so kar 10 tisoč prehranskih izdelkov in ugotovili, da gre kar v 93 odstotkih za manj zdrava živila z nižjo hranilno vrednostjo. Ravno nezdravo prehranjevanje pa predstavlja enega od večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi.

Še posebej ranljivi in izpostavljeni so otroci, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Če na njihovih krožnikih že zgodaj prevladujejo sladkor, sol in druge škodljive sestavine, se drastično poveča tveganje za razvoj kroničnih in srčno-žilnih bolezni.

Tretjino izdelka predstavlja navaden bel sladkor

Obisk trgovine z otrokom je ob poplavi živahnih embalaž z risanimi junaki lahko prava nočna mora. Seveda otroci pogosto želijo prav te izdelke. "Otroci menijo, da so ti izdelki bolj zabavni, bolj okusni in zato bi jih tudi imeli raje kot ostale," pojasnjuje raziskovalka na Inštitutu za nutricionistiko Živa Lavriša. A na žalost notranjost omenjenih embalaž ni tako bleščeča kot njihova zunanja podoba.

Foto: Planet TV

Za kar 93 odstotkov izdelkov z barvito embalažo se je izkazalo, da imajo nizko hranilno vrednost. V ospredju so čokolade, sladoled, najbolj pa žita. "Tretjino tega izdelka predstavlja navaden bel sladkor. Ta se povezuje z debelostjo, upadanjem kognitivnih sposobnosti. Otroci, ki jedo sladke zajtrke, imajo v šoli slabše rezultate od vrstnikov, ki ne jejo sladkih zajtrkov," pravi nutricistka Mojca Cepuš.

Prehranjevalne navade iz otroštva lahko ostanejo za celo življenje

Če je vnos sladkorja pogosto visok in dolgotrajen, lahko na dolgi rok povzroči tudi številne nenalezljive kronične bolezni, med katere spada tudi rak. Te so med najpogostejšimi vzroki za smrt v sodobnem svetu. "Prehranjevalne navade, ki se razvijejo v otroštvu, lahko ostanejo za celo življenje. Otroci razvijejo preference do določenih izdelkov, tudi blagovnih znamk in če so v otroštvu ti izdelki takšni, da so manj ugodni za zdravje, ima to lahko vplive tudi na odraslo dobo," razlaga Lavriševa.

Zato je pomembno, da so starši za razliko od otrok bolj kot na prvo pozorni na zadnjo stran izdelka, kjer so navedene sestavine in hranilna vrednost. "Ko vzamemo izdelek v roke, iščemo dve vrsti prehranske tabele. Prva je opisna, kjer bo z besedami pisalo, kaj je v izdelku. To, kar je na prvem mestu, tega je v izdelku največ."

Vsakodnevna prehrana naj bo brez nepotrebnih dodatkov in sladkorjev

Na drugi strani pa vidimo podatke ter številke o hranilni in energijski vrednosti živila. Če se v tabeli ne znajdemo, si lahko pomagamo z aplikacijo Veš kaj ješ, pravi prehranska strokovnjakinja Nika Kremič z Zveze potrošnikov Slovenije: "Tam nam s pomočjo barv signalizira, katero živilo je primerno za vsakodnevno prehrano." Ta naj bo uravnotežena in raznolika, brez nepotrebnih dodatkov in sladkorjev, so še poročali na Planetu.