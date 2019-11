Predsednika mariborskega delovnega sodišča obiskali kriminalisti

Mariborskega sodnika naj bi obiskali kriminalisti, ki so preiskave izvajali tudi v prostorih mariborskega delovnega sodišča, je poročal Večer. Na policiji so jim potrdili, da so izvedli tri hišne preiskave stavb in vozil.

Neuradno naj bi bila vzrok izginula povratnica iz sodnega spisa, ko so mu sodili zaradi domnevnega zalezovanja, v spisu pa se tudi vidi košček papirja, od koder naj bi bila iztrgana povratnica.

Pošta Slovenije poslala dokaz, da je podpisal povratnico

V spisu ni bilo poštne povratnice, ki bi dokazovala, da je Omerzu jeseni 2017 prejel sklep, s katerim je sodišče zavrnilo zahtevo za izločitev dokazov. Njegov odvetnik je zato podal pritožbo zoper sklep iz leta 2017, češ da sodišče obdolženemu sklepa ni vročilo.

Po preverjanju pri Pošti Slovenije so jim poslali dvojnik povratnice s podpisom Omerzuja. Sodišče je nato zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika in spisalo sklep zoper neznanega storilca, ki je ukradel dokaz.

Omerzu je bil 4. oktobra na Okrajnem sodišču v Mariboru po skoraj dve leti dolgem procesu obsojen zaradi zalezovanja nekdanje intimne prijateljice. Sodnica Karmen Krajnc mu je izrekla pol leta pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, a je obramba že takoj po razglasitvi sodbe napovedala pritožbo.



