Predsednik Slovenije bi bil tudi "najvišji duhovni človek" Leo Trojar

Kandidaturo za predsednika Republike Slovenije namerava vložiti tudi Leo Trojar, "utemeljitelj neoantropozofije in najvišji duhovni človek v Sloveniji".

O Leu Trojarju ni veliko znanega, razen da je zastopnik Antropozofskega društva Slovenije. Iz njegovega volilnega štaba so sporočili, da je "utemeljitelj neoantropozofije in najvišji duhovni človek v Sloveniji". Kot je razvidno s spletne strani društva, je neoantropozofija "izraz več kot aktualne potrebe po hitrejšem prepoznavanju stanj objektivne realnosti in usvajanju evolucijskih spoznanj s pomočjo duhovnih znanosti ali obratno". Nekaj podrobnosti o pogledih Trojarja na aktualne teme pa lahko izveste tudi na YouTubu.

Več o Trojarju bo znano prihodnji teden, ko bo najnovejši kandidat za predsednika države stopil pred medije.