Predsednik Furlanije Julijske krajine Fedriga Slovenijo pozval k odprtju meje

Danes sta se v palači deželne vlade Furlanije Julijske krajine (FJK) srečala slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj in predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga.

Veleposlanik in predsednik FJK sta se v glavnem pogovarjala o širitvi področja sodelovanja med Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo.

Fedriga je predvsem poudaril pomembnost ponovnega odprtja mej, ne samo zaradi trgovskih izmenjav in turizma, predvsem za obnovo področja sobivanja, razvoja in odnosov, ki zaobjema italijanske in slovenske kraje ob meji.

Fedriga je med drugim spomnil, da včeraj v Furlaniji Julijski krajini prvič niso zaznali novih okužb novega koronavirusa, kar kaže na napredek, ki ga dosegla dežela v boju proti virusu in daje pozitiven signal za bilateralna razmerja.