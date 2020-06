Italija odprla meje, Slovencem ne bo treba za 14 dni v karanteno

Slovenska zahodna soseda je danes odpravila omejitve za državljane preostalih držav članic EU, Velike Britanije, Norveške in Švice, ki jim po prestopu meje ne bo treba za 14 dni v karanteno. Poleg tega je za prebivalce Italije danes spet dovoljeno gibanje med posameznimi italijanskimi deželami, poroča STA.

Italija odprla meje za državljane EU, Di Maio prihaja v Ljubljano

"Današnji datum je zelo pomemben, od danes lahko Italijani prosto potujejo po vsej državi, med vsemi deželami," je ob tem na Facebooku zapisal italijanski zunanji minister Luigi Di Maio. "To je tudi pomembno pomirjujoče sporočilo, ki ga pošiljamo vsemu svetu. Država, ki znova začenja in se pripravlja na vrnitev v normalnost. Popolno odprtje države drugim državam kaže enotno in kompaktno Italijo, po kateri se je možno svobodno gibati," je poudaril Di Maio.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio v soboto prihaja na obisk v Ljubljano, kjer se bo srečal s slovenskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem. Foto: Reuters

Dodal je, da danes začenja vrsto srečanj z zunanjimi ministri drugih držav. Popoldne v Rim prihaja vodja francoske diplomacije Jean-Yves Le Drian. V petek bo italijanski zunanji minister obiskal Nemčijo, v soboto Slovenijo, kjer se bo srečal z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, v torek pa Grčijo.

V torek potrdili še 318 novih primerov okužb

"Cilj tega je pokazati vsem, da je Italija pripravljena sprejeti tuje turiste ob zagotovljeni varnosti in največji možni transparentnosti glede podatkov. Sprejemanje turistov pomeni ponoven zagon našega gospodarstva," je poudaril Di Maio v svojem zapisu na Facebooku. Italija je stroge ukrepe z namenom zajezitve novega koronavirusa uvedla sredi marca, odpravljati pa jih je začela v začetku maja, poroča STA.

Razmere glede pandemije covida-19 so se pri naših zahodnih sosedih že skoraj povsem umirile. V torek zvečer je italijanska civilna zaščita sporočila, da so v zadnjih 24 urah potrdili 318 novih primerov okužbe s koronavirusom, potem ko so jih marca na vrhuncu pandemije več kot 6.500. Od ponedeljka do torka pa je za covidom-19 umrlo še 55 ljudi, konec marca pa so v enem samem dnevu poročali o več kot 900 smrtnih žrtvah. V Italiji se je z novim koronavirusom okužilo 233.515 ljudi, umrlo jih je 33.530. Ozdravelo je 160.092 okuženih.