Znano je, kdaj bi Avstrija lahko odprla mejo s Slovenijo

Avstrijska vlada bo na sredini novinarski konferenci predstavila načrt ponovnega odpiranja meja po pandemiji novega koronavirusa, so za Siol potrdili na avstrijskem ministrstvu za zdravje. Po neuradnih informacijah avstrijskih medijev naj bi Avstrija 15. junija spet odprla meje z Nemčijo, Švico, Lihtenštajnom, Slovaško, Češko in Madžarsko pa tudi s Slovenijo.

Po poročanju avstrijskega časnika Oe24 naj bi Avstrija v prvi fazi ponovnega odpiranja meja po pandemiji bolezni covid-19 15. junija spet odprla meje z Nemčijo, Švico, Lihtenštajnom, Slovaško, Češko, Madžarsko in Slovenijo. Oe24 poroča, da to pomeni, da bodo avstrijski državljani od 15. junija lahko spet potovali na Hrvaško.

Avstrija še ni sporočila, kdaj bi lahko odprla mejo z Italijo

Po drugi fazi odpiranja meja, ki naj bi sledila 1. julija, bodo avstrijski državljani spet lahko potovali na priljubljene poletne počitniške destinacije, na primer v Španijo in Grčijo. Kdaj bi Avstrija lahko odprla mejo z Italijo in kakšen mejni režim bo veljal na avstrijsko-italijanski meji, za zdaj še ni znano.

Z novinarskimi vprašanji, kdaj bo Avstrija spet odprla mejo s Slovenijo, smo se obrnili tudi na avstrijsko ministrstvo za zdravje. Od tam so nam sporočili, da bo glede tega več znano v sredo. Spomnimo, da je Avstrija v minulih tednih že zrahljala režim na meji z Nemčijo, Lihtenštajnom, Švico, Češko, Slovaško in Madžarsko. Na meji s Slovenijo se za sprostitev ukrepov do zdaj niso odločili.