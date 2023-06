Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je skupaj s slovenskimi škofi danes na delovnem kosilu gostil predsednico republike Natašo Pirc Musar. Pogovarjali so se o nedavnem medreligijskem srečanju za dialog in mir na Balkanu, verski svobodi, prizadevanjih za spravo ter možnem obisku papeža Frančiška v Sloveniji.

Škofje so s predsednico med drugim spregovorili predvsem o spodbudnih vtisih in pozitivnem sporočilu medreligijskega srečanja za dialog in mir na Balkanu, ki je pred dvema tednoma potekal v Kopru, so zapisali na spletni strani Slovenske škofovske konference. Škofje so se predsednici zahvalili za njeno pripravljenost na sodelovanje pri izvedbi tega projekta ter poudarili, da je njena dejavna udeležba dogodku dala posebno težo.

Saje je poudaril, da se verska svoboda uresničuje tudi v delovanju Cerkve, in sicer posamično in skupinsko, zasebno in javno. "Posebej javnemu izražanju vere in prispevku, ki ga Katoliška cerkev prispeva naši družbi, daje podpora državnega vrha poseben pomen," so še zapisali.

Spregovorili so tudi o prizadevanjih za spravo v našem narodu, "ker imamo vsi, Cerkev, druge verske skupnosti, pa tudi država, pomembno vlogo v tem procesu". Pogovor je tekel tudi o možnostih dostojnega pokopa nasilno pobitih izpod Macesnove Gorice.

Govorili so še o možnem obisku papeža Frančiška v Sloveniji, pri čemer so to možnost podprli tako predsednica države kot škofje, so še zapisali v sporočilu.