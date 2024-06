Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes začela dvodnevni obisk Posočja in Baške grape. Kot pomembne za te kraje je na novinarski konferenci v Tolminu med drugim omenila protipoplavne ukrepe. Kot so ji povedali lokalni predstavniki, je prva pomoč po lanski ujmi prišla hitro, medtem ko sanacija ni dovolj hitra, je med drugim opozorila.

Obisk je predsednica dopoldne začela v Podbrdu, kjer so jo sprejeli na osnovni šoli in v domu starostnikov. Sledil je obisk v Grahovem, kjer poteka večletna sanacija aktivnega plazu, ki ogroža naselje. Po besedah predsednice je Posočje izbrala zato, ker je bila tu najmanjkrat, v Baški grapi sploh prvič.

Osnovna šola z 32 učenci

"Včasih se zdi, da so ti kraji odrezani od sveta, ker tja vodi samo ena cesta," je o Baški grapi dejala Pirc Musarjeva. Pohvalila je delo edinstvene osnovne šole v Podbrdu, kjer je v vseh devetih razredih le 32 učencev.

"Izjemno pomembno je, da se takšne šole ohranijo, to je prvi pogoj, da bodo mlade družine ostale v kraju, drugi pogoj pa je ustrezna zdravstvena storitev. Če je ne bo, se bodo mladi še naprej odseljevali," je dejala predsednica, ki se je s tolminskim županom Alenom Červom pogovarjala tudi o zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe.

Za svoj prvi regijski obisk sem izbrala Baško grapo in Zgornje Posočje.

Te čudovite kraje na severozahodu Slovenije, ki so obdani z mogočnimi strmimi pobočji in globokimi slikovitimi dolinami le redko obiščejo visoki predstavniki države.

Razlog so gotovo tudi njihova oddaljenost… pic.twitter.com/ycEDOmVVG9 — Nataša Pirc Musar (@nmusar) June 12, 2024

Dom starostnikov v Podbrdu se, podobno kot drugi po državi, sooča s pomanjkanjem kadra, je dejala Pirc Musarjeva, zaradi česar so postelje kljub potrebam ponekod prazne. Predsednica je danes obiskala tudi Grahovo, obisk je nadaljevala v Tolminu.

Protipoplavni ukrepi in pospešitev administrativnih postopkov

Kot pomembne predvsem za take kraje je ocenila protipoplavne ukrepe. Vremenski dogodki avgusta in oktobra lani se, vse tako kaže, utegnejo še kdaj zgoditi, je opozorila. Ob poplavah je prva pomoč prišla hitro, pri sanaciji pa bi država lahko pospešila administrativne postopke. Prebivalci so prepozno dobivali informacije, tisti, ki so jim poplave stanovanjske objekte močno poškodovale, pa so predolgo čakali na strokovni pregled, je dejala Pirc Musarjeva.

V Tolminu je predsednica danes poleg občine obiskala še gimnazijo, kjer se je pogovorila z dijaki, varstveno-delovni center ter podjetje Smarteh. V Kobaridu so ji predstavili Center za zaščito in reševanje v gradnji, po delovnem kosilu z župani in predstavniki javnih zavodov pa bo imela zvečer v kobariškem kulturnem domu pogovor s krajani.

V četrtek se bo predsednica v Bovcu srečala s prostovoljci, obiskala podjetje Mahle Electric Drives, osnovno šolo, novo športno dvorano in interpretacijsko središče za ribištvo Zgornjega Posočja, v Kobaridu pa si bo ogledala Mlekarno Planika.