Predsednica države: Ta bolnišnica je zgodba o uspehu

V izjavi za javnost ob robu obiska je Pirc Musarjeva izrazila zadovoljstvo, da je novomeška bolnišnica finančno najuspešnejša slovenska bolnišnica. Recept, da bolnišnica posluje pozitivno, sama vidi v tem, da se jasno razmeji poslovno vodenje bolnišnice od njenega strokovnega vodenja, kar je primer tudi v novomeški bolnišnici. "Bolnišnice, kjer sta na obeh položajih zdravnika, namreč ne poslujejo dobro," je opozorila.

Foto: STA

Kmalu tudi negovalna bolnišnica

Novomeška bolnišnica pokriva regijo z 200 tisoč prebivalci, ima 1.300 zaposlenih in 400 postelj, v zadnjih letih pa je izvedla številne naložbe. Pirc Musarjevo so ob ogledu najbolj navdušili novi oz. prenovljeni oddelki intenzivne nege, kardiologije in urgence. "Lahko rečem samo, da če se mi kaj zgodi, bi si želela, da me pripeljejo sem," je dejala.

Foto: STA

Posebej ljubo ji je, da bolnišnica enega od objektov prenavlja v negovalno bolnišnico, "kar bo prva negovalna bolnišnica v Sloveniji, ki je več kot potrebna". "Novomeška bolnišnica je tako nekakšen pionir ne nekaterih področjih," je ocenila.

Predsednico republike je ob obisku sprejela direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan. Predstavila ji je njihovo delo ter nekatere "aktualne izzive zdravstvenega sistema".

V izjavi za medije je direktorica izrazila veselje, da jih je obiskala predsednica republike, posebej ker ta "s skrbnostjo in zavzetostjo zagovarja javno zdravstvo, ki je zagotovo eno od najpomembnejših temeljev socialne države". "S svojim obiskom nam je dala še dodaten zagon, da bomo še boljši," je dejala.

Foto: STA

Pirc Musarjeva pa je podprla napovedi o pripravi zakonskih sprememb, po katerih bi lahko zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih dodatno delali le še v drugih javnih zdravstvenih zavodih, ne pa tudi pri koncesionarjih in čistih zasebnikih. "Že večkrat sem povedala, da je treba narediti natančne analize in da to, da ima danes vsak drugi zdravnik odprt popoldanski s. p., preprosto ne vodi več nikamor. Zavedati se moramo, da je predvsem terciarni sektor zdravstva tisti, ki ga zasebniki ne bodo odpirali, ker je preprosto predrag, ampak ravno ta sektor zdravstva je tisti, ki najbolj deluje v javnem interesu. Zato bo treba na tem področju narediti red," je dejala.