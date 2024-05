Najstrožji ukrep: babici, ki opravlja porode na domu, odvzeli licenco

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman je potrdila, da so babici zavoda Pinard iz Postojne licenco odvzeli za eno leto. Ugotovili so namreč, da je babica ravnala v nasprotju s strokovnimi usmeritvami za načrtovani porod doma ministrstva za zdravje. Usmeritve med drugim navajajo, da porod doma ni primeren za nosečnice z diabetesom ali po prvem porodu s carskim rezom. Predvidevajo tudi ravnanje babic v primeru zapletov med porodom na domu.

Ažmanova je dejala, da si želijo porod doma urediti sistemsko s pravilnikom. "Prizadevamo si, da bi vsaka ženska rodila varno. Gre za dvojno odgovornost, za žensko in za novorojenčka," je dejala.

Porod na domu zdravstvena stroka odsvetuje

Zdravniška in babiška stroka sta enotni in odsvetujeta porod doma, saj je tak porod manj varen od poroda v porodnišnici tako za mater kot za novorojenčka, je na svoji spletni strani navedlo ministrstvo. Porodnicam in njihovim novorojencem je zagotovljen varen porod v kontroliranem bolnišničnem okolju, so dodali.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo lani 73 načrtovanih porodov doma.

Direktorica zavoda Pinard je babica Tejča Moškrič, ki je bila tudi predstojnica oddelka za babištvo na ljubljanski zdravstveni fakulteti. Zavod je sklep o prenehanju delovanja prejel 15. aprila in je v likvikaciji. Direktorica zavoda se na novinarska vprašanja zaenkrat ne odziva.