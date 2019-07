Predlog zamika enotne tobačne embalaže končal zakonodajno pot

Razpravo, ki je predlog spremljala vse od njegove vložitve v parlamentarno proceduro s strani 38 večinoma koalicijskih poslancev, so spremljale številne polemike. Ostro so se odzvali v nevladnih in zdravniških organizacijah, Komisija za preprečevanje korupcije pa je uvedla preiskavo suma nezakonitega vplivanja predstavnikov tobačne industrije.

Predlagane spremembe so nato v začetku meseca s šestimi glasovi za in osmimi proti poslanci zavrnili na matičnem delovnem telesu.

"Lažne podatke ste vzeli za svoje"

V današnji predstavitvi stališča poslanske skupine Levica je Miha Kordiš izpostavil vpletanje tobačne industrije v pripravo sprememb zakonskega predloga. "Tobačni lobisti so vam prinesli podatke za zakon, ki bi zamaknil uvedbo enotne embalaže, embalaže, ki dokazano zmanjšuje število obstoječih kadilcev in je učinkovita pri preprečevanju tega, da mladostniki sploh začnejo kaditi. Prinesli so vam lažne podatke in vi ste jih vzeli za svoje," je okrcal predlagatelje.

Vojko Starović iz SAB je spomnil, da so v stranki podpise pod zakonski predlog prispevali zato, da bi omogočili začetek razprave o tem vprašanju, kot dobro pa so ocenili tudi ustanovitev posebnega proračunskega sklada za osveščanje o škodljivosti kajenja. A so se nato glede na ostre kritike in negativne odzive tako stroke kot nevladnih organizacij odločili, da predloga zakona ne podprejo.

"Argument predlagatelja, da bo uvedba enotne embalaže pomenila kršitev pravic intelektualne lastnine proizvajalcev tobačnih izdelkov, je nevzdržen," je dejala Lidija Ivanuša iz SNS.

Tako ona kot Branko Simonovič iz DeSUS sta izpostavila mednarodno sodno prakso, ki v primeru tožb kaže v prid državam, ki so se po Simonovičevih besedah upale upreti tobačnim lobijem. Prav tako v DeSUS menijo, da ni dopustno, da fiskalni cilji, torej pobrati čim več trošarin, prevladajo nad zdravjem prebivalcev in zmanjšanjem stroškov za zdravstvo.

Nada Brinovšek iz SDS pa se je vprašala, ali je za predlagatelja sprememb pomembnejše zdravje državljanov ali polnjenje državnega proračuna in močni interesi tobačnega lobija. Kot je spomnila, v SDS niso "podlegli lobističnim pritiskom", zato tudi niso prispevali podpisov za sklic seje odbora.