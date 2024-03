Pred svetom RTVS bo predlog programskih standardov

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo danes obravnaval predlog programskih standardov, ki jim mora slediti RTVS. Sestavljen je iz treh delov, ki so: vrednote javnega medija, upravičena pričakovanja raznolikega občinstva ter zaveze programskih ustvarjalcev h kakovostni medijski produkciji v skladu s profesionalnimi in etičnimi standardi.

Programski ustvarjalci in ustvarjalke RTVS so pri strokovnem delu neodvisni in avtonomni, določa besedilo. Njihove ključne zaveze, ki so sicer podrobno opredeljene v pravilniku o poklicnih in etičnih standardih RTVS, so denimo natančnost, nepristranskost in jezikovna dovršenost v sporočanju dejstev, prav tako pa tudi spoštovanje žanrov in izogibanje senzacionalizmu.

Ob tem se zavezujejo k spoštovanju človekovega dostojanstva ter osebne integritete posameznika in njegove pravice do zasebnosti. Prav tako je njihova zaveza spoštovanje intelektualne lastnine ne glede na imetnika pravic, posebej avtorskih pravic pri delih, uporabljenih v programskih vsebinah RTVS.

Med zavezami je nadalje zadovoljevanje splošnih interesov vseh družbenih slojev in skupin ter izogibanje javnemu solidariziranju z akcijami političnih strank, gospodarskih, finančnih in drugih interesnih združenj v primeru zasledovanja parcialnih interesov.

Hkrati se zavezujejo, da se bodo izogibali vsem oblikam nasprotja interesov, spoštovali prepoved sodelovanja v plačani promociji in oglaševanju ter prepoved vsebinskega ali poslovnega sodelovanja z organizacijami, o katerih poročajo.

Ne nazadnje je njihova zaveza javno delovanje, ravnanje in nastopanje, ki ne škoduje ugledu javnega medija, sodelavcev, programov in lastni verodostojnosti.

Kot vrednote javnega medija so našteli univerzalnost, neodvisnost in avtonomnost ter odličnost in inovativnost. V tem poglavju so omenili še raznolikost in povezovalnost med ljudmi z različnimi življenjskimi zgodbami in pogledi na prihodnost, pa tudi odgovornost do javnosti, pri čemer RTVS opravlja odgovorno nalogo v zaščiti svobode javne besede in pri preprečevanju zlorabe pravice do svobode izražanja.

Da bi RTVS delovala v interesu javnosti in izpolnjevala upravičena pričakovanja javnosti, pa mora denimo spoštovati ustavo in temeljna načela demokracije ter negovati novinarsko verodostojnost in odgovornost z doslednim upoštevanjem poklicnih in etičnih standardov.

Uprava zavoda je svetu že lani posredovala osnutek programskih standardov, a je svet proti koncu oktobra sklenil, da o besedilu steče posvetovanje s strokovno in zainteresirano javnostjo. Pisne predloge so zbirali do 10. novembra.