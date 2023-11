Pred poslanci preostali proračunski dokumenti in preoblikovanje Vzajemne

DZ bo v nadaljevanju novembrske seje danes dokončal obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, katerih pripravo so narekovali avgustovske poplave in zemeljski plazovi, ki so povzročili večmilijardno škodo. Na dnevnem redu ima nato še nekatere druge točke, med njimi predlog zakona o preoblikovanju Vzajemne.

Poslanci so se s predlogom proračunov za leti 2024 in 2025 seznanili v torek, ko je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec povedala, da se bo proračunski primanjkljaj zaradi zagotavljanja sredstev za odpravo posledic avgustovskih poplav prihodnje leto povečal na 2,2 milijarde evrov. V letu 2025 naj bi se znižal na 1,3 milijarde evrov.

Da bi zagotovili čim več sredstev za odpravo posledic in obnovo po poplavah, se bodo socialni transferji v letu 2024 uskladili le v višini 70 odstotkov inflacije, olajšave in lestvica za odmero dohodnine pa bodo ostali na zdajšnji višini. Vseeno vlada zagotavlja, da so proračunski dokumenti razvojno naravnani in državljanom zagotavljajo ohranjanje blaginje.

Kaj se bo zgodilo z Vzajemno?

Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne je vlada pripravila z namenom ureditve premoženjskih razmerij med deležniki zdravstvene zavarovalnice ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 1. januarja 2024, ko bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek.

Po predlogu bo Vzajemna svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrnila njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Približno 800.000 zavarovancem pa se bodo izplačali njihovi deleži oz. bodo dobili delnice preoblikovane družbe. Odbor DZ za finance je denarno poplačilo zavarovancev predvidel v primeru, da vrednost posameznega deleža ne presega 130 evrov, koalicija pa za današnjo obravnavo predlaga znižanje te meje na 120 evrov.