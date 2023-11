Proračun za leto 2024 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere popravke. Finančni minister Klemen Boštjančič je v soboto članom odbora DZ za finance povedal, da so morali zaradi naravnih nesreč spremeniti prioritete ter proračunske cilje in strategijo prilagoditi tako, da se omogoči čimprejšnjo sanacijo posledic poplav in plazov.

Za odpravo posledic naravnih nesreč je prihodnje leto v proračunu predvidenih 1,1 milijarde evrov, celotna proračunska poraba pa se bo zvišala za 720 milijonov evrov na 16,2 milijarde evrov. Primanjkljaj se bo tako v letu, ko bodo v območju evra spet začela veljati fiskalna pravila, povzpel na 3,3 odstotka BDP.

Leto pozneje vlada načrtuje zmanjšanje odhodkov na 15,8 milijarde evrov, primanjkljaj pa naj bi se ustavil pri 1,8 odstotka BDP.

Delna uskladitev socialnih transferjev

Da bi zagotovili čim več sredstev za odpravo posledic in obnovo po poplavah, se bodo socialni transferji v letu 2024 uskladili le v višini 70 odstotkov inflacije, olajšave in lestvica za odmero dohodnine pa bodo ostale na zdajšnjih ravneh. Po Boštjančičevih zagotovilih so proračunski dokumenti vseeno razvojno naravnani in državljanom zagotavljajo ohranjanje blaginje.

Golob zagotavlja: Skupen obseg investicij bo ne glede na poplave prihodnje leto višji

Tudi Golob je oktobra ob predstavitvi proračunskih dokumentov v DZ dejal, da bo skupen obseg investicij ne glede na poplave prihodnje leto višji, kot je določeno zdaj. "Vse bistvene investicije ostajajo v teku," je zagotovil. Hkrati se povečujejo sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost in inovacije, saj bo z vlaganji v dodano vrednost in znanje mogoče lažje zagotoviti tudi sredstva za odpravo posledic poplav, je dodal.