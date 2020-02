Pred nami sončni dnevi z nekaj oblačnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vremenoslovci za danes in prihodnje dni napovedujejo sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Na Štajerskem in v Pomurju bo še pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija.