Silovita nevihta v Evropi zahtevala več smrtnih žrtev

Silovita nevihta Ciara se je danes razširila že na večji del Evrope, med drugim povzroča težave po Skandinaviji, Nemčiji, Avstriji in Belgiji. Zahtevala je tudi najmanj štiri smrtne žrtve in več poškodovanih. Še naprej pa je zaradi nevihte otežen letalski, železniški in cestni promet.

Ciara je prvo smrtno žrtev zahtevala na jugozahodu Švedske, kjer se je na jezeru prevrnila ribiška ladja z dvema ribičema. Eden je umrl, drugega pa še vedno iščejo, a se bojijo, da je tudi on umrl. Oba sta stara okoli 30 let. Na švedski zahodni obali še vedno ne vozijo nekateri vlaki, saj se bojijo, da bi zaradi podrtega drevja obstali na progi. Vremenoslovci ob tem svarijo pred poplavami na obalah Švedske, Danske, Finske in Norveške, poroča STA.

O dveh smrtnih žrtvah poročajo tudi iz poljskega smučarskega letovišča Bukowina, kjer je veter odpihnil streho z izposojevalnice smučarske opreme. V incidentu sta umrli mama in hčer, še ena ženska in najstnik pa sta bila poškodovana.

V nevihti so bili huje poškodovani trije ljudje v Nemčiji

Dve ženski sta bili huje poškodovani v Saarbrücknu pri meji s Francijo, ko je nanju padlo drevo, 16-letniku v Paderbornu pa je na glavo padla veja. Iz Nemčije sicer ne poročajo o večji škodi, saj so se podirala predvsem drevesa. V več nemških zveznih deželah in mestih so danes zaprte šole. Po državi so obstali ali imeli zamude številni vlaki. Več sto ljudi, ki so obtičali na železniških postajah, je prespalo kar na za to pripravljenih vlakih.

Podrto drevo je zaprlo cesto v Walesu. Foto: Reuters

Nevihte povzročajo težave v zračnem prometu

Odpovedali so več sto poletov na številnih nemških letališčih, od tega 420 na münchenskem in 190 na frankfurtskem. Drugo sicer znova normalno deluje. Letalska družba Lufthansa, ki upravlja večino prometa na münchenskem letališču, bo sicer svoje celinske polete predvidoma znova obnovila ob 13., medcelinske pa ob 14. uri.

Okoli 220 poletov so danes odpovedali tudi na amsterdamskem letališču Schiphol, kjer je že v nedeljo obstalo okoli 240 letal. Težave nevihta povzroča tudi v Avstriji, kjer bo najsilovitejša okoli poldneva. Za zvezni deželi Spodnja in Zgornja Avstrija ter za dele Tirolske in Predarlske so oblasti izdale najvišje opozorilo. Veter bi lahko dosegel hitrost do 130 kilometrov na uro, piše STA.

Zaradi nevihte so odpovedali več poletov. Foto: Reuters

Na Dunaju so zaradi napovedanega močnega vetra zaprli že več parkov, sprehode po parkih pa odsvetujejo tudi oblasti v Innsbrucku. O prvi škodi poročajo iz avstrijske Štajerske, kjer je odpihnilo streho z nadstreška za avtomobile.

Brez elektrike okoli sto tisoč ljudi

O škodi zaradi nevihte poročajo tudi iz Belgije, kjer se je na ceste podrlo več dreves, ki ovirajo promet, veter pa je poškodoval tudi strehe. Tudi tam so odpovedali več deset poletov, otežen pa je železniški promet. V Antwerpnu se je prevrnilo več ladijskih kontejnerjev. Drevo je medtem enega človeka poškodovalo na Češkem. Tam je brez elektrike ostalo okoli sto tisoč ljudi.

Promet ovirajo tudi poplavljene ceste. Foto: Reuters

Tudi iz več drugih prizadetih držav poročajo o izpadih električne energije, brez katere je ostalo po več deset tisoč gospodinjstev. Na Poljskem jih je brez elektrike 55 tisoč, v Franciji pa je bilo danes zjutraj še 130 tisoč domov brez elektrike.

Veliko Britanijo je nevihta že zapustila, a poplave in podrta drevesa še vedno povzročajo težave v prometu. Zdaj vremenoslovci napovedujejo sneg in led, še navaja STA.

Vremenoslovec: Viharno vreme po Evropi v tem času ni neobičajno

V zimski polovici leta so cikloni nad severnim Atlantikom in severno Evropo razmeroma pogosti in takšno viharno vreme predvsem za Zahodno Evropo in kraje severno od Alp ni nekaj zelo neobičajnega. Ne seže pa vedno ta vetrovni stržen tudi do nas, je burno vremensko dogajanje, ki je tokrat deloma doseglo Slovenijo, opisal vremenoslovec Brane Gregorčič.

Trenutno je nad severnim delom Evrope globoko ciklonsko območje, nad jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, tako da so razlike v zračnem tlaku velike. Zato nad celotno Evropo piha zelo okrepljen veter.

V prihodnjih dneh bodo vetrovi nad celotno Evropo nekoliko oslabeli. Sicer ne bo povsem mirno, ampak kakšnih težav zaradi pretiranega vetra pa od torka zjutraj ne pričakujemo več, je še dodal Gregorčič, piše STA.