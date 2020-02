Oranžno opozorilo: močan veter, sunki do 100 kilometrov na uro

Danes bo pihal močan jugozahodnik, ki bo v sunkih na izpostavljenih mestih dosegel hitrost od 70 do 100, v višjih legah vzhodne Slovenije pa tudi prek 100 kilometrov na uro. Tam so verjetni vetrolomi večjih razsežnosti. Veter bo zvečer oslabel.

Danes bo pretežno oblačno, pihal bo močan jugozahodni veter. V zahodnih in osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo, proti večeru pa bodo padavine zajele tudi severovzhodne kraje. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri do 17 stopinj Celzija

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, občasno bodo manjše krajevne padavine. V južni polovici Slovenije bo še pihal zahodni veter, na Štajerskem in v Pomurju pa severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v južni Sloveniji do 11, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 7, drugod od 11 do 17 stopinj Celzija, še napoveduje Arso.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo manjše, krajevne padavine. V četrtek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo.