Pred nami je sončen konec tedna

Vremenska napoved za konec tedna je obetavna. Vremenoslovci do ponedeljka napovedujejo po večini sončno vreme, le jutri se bo ponekod rahlo pooblačilo. Segrelo se bo do 27 stopinj Celzija.

Danes bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso).

Jutri bo delno jasno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.