Pred nami burno vreme: tako se bodo pomikale nevihte #animacija

Pred nami je pestro vremensko dogajanje. Danes popoldne bodo Slovenijo prešle nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na petek. Razmere v ozračju žal omogočajo nastanek močnejših neurij. Nevihtne celice bodo najprej dosegle sever in jugovzhod. Tam se bodo krepile in potovale proti osrednjem delu države in proti Koroški in Štajerski. Pozno popoldne in zvečer se bo glavnina vremenskega dogajanja prestavila proti zahodu. Nad Italijo se bo proti Sloveniji namreč pomikala močna nevihtna linija. Spremljal jo bo močan veter, ki lahko za kratek čas doseže tudi hitrost 100 kilometrov na uro. V animaciji si oglejte, kako naj bi se nevihtne celice premikale glede na enega izmed meteoroloških modelov.

Izračuni meteoroloških modelov kažejo, da danes in v noči na petek pred možnostjo močnejših neviht ni varen skoraj noben del Slovenije. Kako naj bi se nevihtne celice premikale, si lahko pogledate v animaciji na dnu članka. Foto: Meteoinfo

Kako se bo začelo?

Prve nevihte bodo lahko nad hribovitimi predeli severne in jugovzhodne Slovenije nastale že zgodaj popoldne. V nadaljevanju popoldneva se bo nevihtno dogajanje v severnem in vzhodnem stopnjevalo. Nevihte se bodo okrepile in se začele širiti nad ravninske predele osrednje Slovenije, Koroške in Štajerske. Kakšna nevihta se lahko pojavi tudi na Dolenjskem in v Posavju.

Težava bodo močni nalivi in veter, toča ni izključena

Ker bo zaradi šibkih višinskih vetrov pomikanje nevihtnih celic sprva razmeroma počasno, bodo glavno nevarnost predstavljali močni nalivi, ki lahko povzročijo razlivanja hudourniških vodotokov in meteornih voda. Nevihte bo marsikje spremljal tudi močan veter, izključena pa ni niti toča.

Foto: Tilen Horvat/Meteoinfo

Dogajanje se bo nato preselilo nad zahodno Slovenijo

Pozno popoldne in zvečer se bo težišče vremenskega dogajanja prestavilo proti zahodu. Nad severovzhodno Italijo bo namreč nastal večji nevihtni sistem, ki se bo nato v obliki linije pomikal proti jugovzhodu. V večernih urah – predvidoma po 20. uri – bo dosegel Primorsko ter se nato pomaknil tudi nad hrvaško Istro in Kvarner. Ob obali bo ob tem zapihala močna tramontana, ki se bo kasneje obrnila v burjo.

Sunki vetra lahko za kratek čas presežejo 100 kilometrov na uro, zato bo morje močno vzvalovano. Opozorilo velja tudi za vse, ki ste na počitnicah v kampih. Tam največjo nevarnost predstavljajo drevesa, ki lahko klonijo pod sunki vetra. Opozarjamo še, da neurja včasih nastanejo zelo hitro, zato priporočamo, da ste nanje pripravljeni vnaprej. Priporočamo tudi spremljanje radarske karte padavin.

Do jutra se bo ozračje umirilo

V drugem delu noči se bo vremensko dogajanje postopno umirilo. V večjem delu Slovenije se bo zjasnilo. Jutri bo tako sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu in vzhodu Slovenije spet nastale nevihte, ki bodo prerasle v krajevna neurja. Najvišje temperature se bodo gibale okoli 30 stopinj Celzija.

Tudi v soboto in nedeljo bo vreme še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki pa predvidoma ne bodo tako izrazite kot danes in jutri. Večjih temperaturnih sprememb ne bo.

Animacija: tako se bodo premikale nevihte

Na animaciji je z barvami označeno, kako naj bi potovale padavine. Rdeča barva pomeni močne padavine. Prikazano je pričakovano vremensko dogajanje od 14.30 danes do jutrišnjega jutra.