Pred državnim zborom protest proti globalnemu dogovoru o migrantih #foto

Odbor za zunanje zadeve zavrnil predlog priporočil

Poslanci SDS, NSi in SNS so v zahtevi za sklic seje predlagali, naj DZ vladi priporoči, da nasprotuje dogovoru o migracijah ter o vseh mednarodnih aktih o meddržavnih migracijah predhodno seznani slovensko javnost in DZ. Priporoči naj ji še, da v institucijah EU in ZN spodbuja iskanje rešitev za odpravljanje vzrokov migracij. Vendar pa je odbor DZ za zunanjo politiko v petek zavrnil predlog teh priporočil, tako da DZ danes ne bo glasoval o njih.

Zakaj je opozicija proti?

V SDS dogovoru nasprotujejo, ker po njihovem mnenju izenačuje zakonite in nezakonite migracije, ukinja meje in pospešuje migracije. V NSi medtem menijo, da dogovor ne naslavlja vzrokov za migracije v izvornih državah. Zahtevali so tudi prevod dokumenta v slovenščino. Zunanje ministrstvo je delovni prevod dogovora v torek popoldne objavilo na svoji spletni strani.

Cerar: Dogovor ni zavezujoč

Vlada je pretekli četrtek podprla dokument in sporočila, da bo Slovenija decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju dogovora ZN o migracijah. Kot je ob tem poudaril zunanji minister Miro Cerar, gre za pravno nezavezujoč dogovor, ki ločuje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami.

Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Do zdaj mu je podporo odreklo več držav, med drugim ZDA, Madžarska, Avstrija, Izrael, Estonija, Poljska, Avstralija, Češka in Bolgarija.

