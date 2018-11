Tudi Avstralija proti globalnemu dogovoru ZN o migracijah

Stališče premierja, da dogovor na tak način spodkopava nacionalne interese Avstralije, sta podprla tudi avstralski notranji minister Peter Dutton in zunanja ministrica Marise Payne.

Kot je še dejala konservativna avstralska vlada, dogovor ZN o migracijah poleg tega v zadostni meri ne razlikuje med ljudmi, ki v Avstralijo, državo znano po svoji rigidni begunski politiki, "prispejo na nezakonit način, in tistimi, ki pridejo po zakoniti poti".

Očitajo jim slabo skrb za begunce in migrante

Avstralija je leta 2013 razglasila splošno prepoved vstopa na svoje ozemlje za begunce in migrante, ki poskušajo s čolni doseči državo. Od takrat so na dva odročna otoka v Tihem oceanu prepeljali več tisoč ljudi, ki po oceni Združenih narodov prebivajo v izredno slabih razmerah. Organizacija za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch Avstraliji očita, da je med državami, ki najslabše skrbijo za begunce in migrante.

Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Do zdaj mu je podporo odreklo več držav, med drugim ZDA, Madžarska, Avstrija, Češka, Estonija, Poljska, Izrael in Bolgarija.