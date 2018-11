Jože Tanko zahteval odstranitev poslanca Möderndorferja. Sejo prekinili.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Gospod Grims, gospod Princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem odločamo tukaj," je povedal Mödenrdorfer.

"Gospod Grims, gospod Princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem odločamo tukaj," je povedal Mödenrdorfer. Foto: Bor Slana/STA

Izredna seja državnega zbora o dogovoru Združenih narodov o migracijah je za pol ure prekinjena, saj službe DZ poslanca SMC Janija Möderndorferja niso odvedle s seje, kot je to zahteval podpredsednik parlamenta Jože Tanko, ki je vodil sejo. To je zahteval, ker je po njegovem mnenju poslanec uporabljal zaničujoče izraze o drugih poslancih.

Möderndorfer, ki je bil kritičen do izjav opozicije glede dogovora, je dejal, da je predlagatelj seje Janez Janša govoril o tem, da ni osnove za odločanje. "Gospod Grims, gospod Princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem odločamo tukaj," je povedal Möderndorfer.

Tanko, ki je vodil sejo, je nato dejal, da je poslanec SMC tudi sam v postopkovnem predlogu pred tem zahteval, da se o nikomer ne govori zaničujoče, in ga prosil, da to upošteva. Möderndorfer je to zahteval zaradi po njegovem mnenju zaničujočih izjav poslanca SNS Zmaga Jelinčiča.

Zahteval je opravičilo

Tanko je napovedal, da bo Möderndorferju v nasprotnem primeru odvzel besedo. Zaničujoč je po Tankovem mnenju izraz Princ teme. Zahteval je tudi, da se Möderndorfer poslancu, ki ga je tako poimenoval, opraviči.

Ker ga poslanec SMC ni upošteval, mu je podpredsednik DZ izrekel dva opomina in mu nato odvzel besedo. Od služb DZ pa je zahteval, da ga odvedejo s seje. Sprva je sejo prekinil za pet minut, nato pa še za pet, ker tega niso storile. Nazadnje je sejo prekinil še za pol ure in sklical srečanje predsednikov poslanskih skupin.

Okoli 14.50 so sejo prekinili še za nadaljnje pol ure, je sporočila podpredsednica DZ Tina Heferle. Nato je okoli 15.20 sporočila, da je seja prekinjena do 16. ure in da jo bodo nadaljevali potem.