Prazniki v letu 2020: prosti bomo pet dni manj kot letos

Gotovo ste vsi, ki imate takšne službe, da prazniki dejansko pomenijo, da ste dela prosti, najbolj veseli, kadar je praznični dan na petek ali ponedeljek, saj to pomeni podaljšan konec tedna brez dela. Če gre za dva zaporedna praznična prosta dneva, torej četrtek in petek ali ponedeljek in torek, še toliko bolje, kajne?

Tudi letos, ko je bilo kar nekaj praznikov na torek ali četrtek, so si mnogi z enim dnevom odobrenega dopusta pridobili kar lep večdnevni oddih. Na primer prvi in drugi januar sta letos bila na torek in sredo. Če ste bili na dopustu še na silvestrovo, torej v ponedeljek, 31. 12., ste bili doma pet dni. Podobno je bilo s prvim in drugim majem (praznikoma dela), ki sta bila v tem letu na sredo in četrtek. Tisti, ki ste si vzeli še petek prost, ste bili tako na kratkih počitnicah znova kar pet dni. A prihodnje leto ne bo tako

Spodnja tabela prikazuje, kako so razporejeni prazniki v letu 2020, na katere smo dela prosti:

Novo leto sreda, 1. 1. 2020 Novo leto četrtek, 2. 1. 2020 Prešernov dan sobota, 8. 2. 2020 Velika noč nedelja, 12. 4. 2020 Velikonočni ponedeljek ponedeljek, 13. 4. 2020 Dan boja proti okupatorju ponedeljek, 27. 4. 2020 Praznik dela petek, 1. 5. 2020 Praznik dela sobota, 2. 5. 2020 Binkošti nedelja, 31. 5. 2020 Dan državnosti četrtek, 25. 6. 2020 Marijino vnebovzetje sobota, 15. 8. 2020 Dan reformacije sobota, 31. 10. 2020 Dan spomina na mrtve nedelja, 1. 11. 2020 Božič petek, 25. 2. 2020 Dan samostojnosti in enotnosti sobota, 26. 12. 2020

Nekaj pa bo tudi praznikov, ki niso dela prosti dnevi:

Dan Primoža Trubarja ponedeljek, 8. 6. 2020 Združitev Primorskih Slovencev z matičnim narodom ponedeljek, 17. 8. 2020 Vrnitev Primorske k matični domovini torek, 15. 9. 2020 Dan suverenosti nedelja, 25. 10. 2020 Dan Rudolfa Maistra ponedeljek, 23. 11. 2020

Kot je torej razvidno iz prve tabele, v prihodnjem letu kar nekaj praznikov, ki predstavljajo dela proste dneve, namreč pride ravno na sobote in nedelje. Medtem ko smo bili oziroma še bomo v letu 2019 kar 11 dni prosti na račun praznikov, saj padejo na delovne dneve, bomo v prihodnjem letu na ta račun doma le šest dni. Torej kar pet dni manj.

Tudi dan državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, in pa prihajajoči verski praznik Marijino vnebovzetje, ki ga praznujemo 15. avgusta, letos prideta tako, da si z enim dodatnim dnevom dopusta pridobimo kar štiri proste dneve. 25. junij je bil namreč torek, 15. avgust pa je četrtek.