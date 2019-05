Praznik vrnitve Primorske k matični domovini se ne bo preimenoval

DZ je z novelo 16. aprila izglasoval preimenovanje državnega praznika vrnitve Primorske k matični domovini v praznik priključitve Primorske k matični domovini. DS pa je 23. aprila izglasoval odložilni veto na novelo.

Prvopodpisani pod predlog veta, državni svetnik Branko Tomažič, je tedaj pojasnil, da sta besedi priključitev in vrnitev pomensko različni. Beseda vrnitev namreč nakazuje, da je bila Primorska prej del slovenskega ozemlja, medtem ko beseda priključitev dopušča razumevanje, da ni bila, je opozoril.

SD: Na Primorskem se je vedno praznovalo priključitev

Predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih je v DZ vložila skupina poslank in poslancev koalicije in Levice s prvopodpisanim Matjažem Nemcem (SD). V obrazložitvi so navedli, da je omenjeni praznik globoko zasidran v zavest ljudi in da se je na Primorskem vedno praznovalo priključitev in nikoli vrnitve Primorske.

V večinskem delu opozicije so predlogu spremembe imena nasprotovali že v razpravi pred prvim odločanjem v DZ. Izpostavljali so, da je "priključitev" neprimeren in škodljiv izraz, saj nakazuje, da Primorska nikoli ni bila del matične domovine. Povsem enotnega stališča tedaj niso imeli niti v koaliciji, a so predlagatelji nazadnje zbrali 38 poslanskih glasov podpore, medtem ko je proti glasovalo 32 poslank in poslancev.

"Nismo pridobili. Samo vrnjeno nam je bilo odvzeto."

Nasprotnikom preimenovanja je že pred sejo DS pritrdil tudi tržaški pisatelj Boris Pahor, katerega stališče je tedaj povzel državni svetnik Marjan Maučec. Pred ponovnim odločanjem pa so iz DS danes znova posredovali posnetek, v katerem je Pahor poudaril, da bi bilo treba v poimenovanju praznika ohraniti dikcijo "vrnitev". "Nismo pridobili. Samo vrnjeno nam je bilo odvzeto," je pojasnil.