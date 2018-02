"Pravi znak inteligence ni znanje, temveč domišljija" #video

Foto: Bor Slana

Andreja Semolič, profesorica športne vzgoje, praktikantka metode Feldenkrais, pravi, da se rodimo ustvarjalni. "Okolje pa pripomore k temu, da bomo svojo ustvarjalnost raziskali in njen potencial izkoristili do konca," je še dejala Semoličeva.

"Pravi znak inteligence ni znanje, temveč domišljija," je ena od izmed modrih izjav Alberta Einsteina. Prav domišljijo in radovednost pa varuška Živa Gregorač Tomše povezuje tudi s srečo, pravi namreč, da je umazan otrok srečen otrok.

"S tem ko otroku pustimo, da raziskuje in če rad raziskuje, bo tudi kot odrasel rad raziskoval. Mi želimo vzgojiti ljudi, ki bodo samostojni in sposobni reševanja problemov," je še dodala Tomšetova.

"Največja težava danes ni, da ne bi bili dovolj pametni ali inteligentni, največja težava današnjih mladostnikov je pomanjkanje vztrajnosti, discipline in delovnih navad," je dejal doktor Sebastjan Kristovič. Za to pa je stroka našla dva vzroka.

Prva težava je nenehna animacija otrok, meni Kristovič: "Mama ni 24-urni servis, mama ni animator svojega otroka, otrok se lahko sam zaigra in se tudi mora sam zaigrati."

Drugi vzrok pa so zasloni, nadaljuje Kristovič: "Predšolsko obdobje je obdobje, ko se možgani fizično oblikujejo, ko se sinapse povezujejo. V tem obdobju se gradijo osebnost, empatija, čustvovanje in odnosi. In seveda se otrok ne more empatije naučiti prek zaslona, ki je mrtev."

Podobno opaža tudi vzgojiteljica Živa Gregorač Tomše: "Starši pridejo domov ob štirih, petih, utrujeni so in zato zelo veliko otrok popoldne gleda risanke ali pa čas preživlja na tablicah in telefonih."

In nič ne bo narobe, če bo otrokom kdaj dolgčas, še ugotavlja novinarka, "dolgčas nas namreč spodbudi k razmišljanju, kaj bi radi počeli".

Video: Planet TV