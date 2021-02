Paraolimpijec Darko Đurić poziva k družbenemu premirju v Sloveniji

Med podpisniki poziva k družbenemu premirju in sodelovanju je tudi paraolimpijec in svetovni prvak v plavanju Darko Đurić.

Med podpisniki poziva k družbenemu premirju in sodelovanju je tudi paraolimpijec in svetovni prvak v plavanju Darko Đurić. Foto: Vid Ponikvar

Napočil je skrajni čas za umiritev strasti in strnitev vrst, pred nami so odločilni meseci in leta za prihodnost naše države, poudarja 82 podpisnikov poziva k družbenemu premirju in sodelovanju . Podpisniki poudarjajo, da bi morala vladajoča politika narediti več, da k sodelovanju pritegne drugo stran, opozicija pa bi morala ponudbe za sodelovanje presojati državotvorno. Nova politična kriza ali predčasne volitve v trenutnih razmerah po njihovih besedah ne morejo predstavljati rešitve. Med znanimi podpisniki, ki so se nedavno pridružili pobudi, so tudi paraolimpijec in svetovni prvak v plavanju Darko Đurić, operni pevec Matjaž Robavs, soustanoviteljica Celtre Maja Mikek in direktor Oracle Slovenija Julij Božič. Že pred tem je svoj podpis prispeval tudi raper Rok Terkaj.

82 podpisnikov poziva k družbenemu premirju in sodelovanju, o katerem smo na Siol.net že poročali, poudarja, da je Slovenija žal ena od redkih držav v Evropi, kjer politika, osrednji mediji in z njimi celotna družba proti pandemiji novega koronavirusa ne nastopajo enotno. Slovenski javni prostor nam vsak dan znova dokazuje, da je boj za oblastne, gospodarske in druge privilegije pomembnejši od skupnega boja za življenja ter blagostanje državljank in državljanov, menijo podpisniki.

Tako smo po njihovih besedah že vrsto mesecev priče politični, medijski in poulični gonji, ki v ničemer ne prispeva k uspešnejšemu spopadanju s pandemijo ter njenimi ekonomskimi, socialnimi in duševnimi posledicami. "Skrb vzbujajoče je podpihovanje nezaupanja v varnost cepiv proti koronavirusu in spodkopavanje ukrepov za zajezitev pandemije, ki so v takšni ali podobni obliki v veljavi domala po vsej Evropi," med drugim poudarjajo podpisniki.

Pripravljajo prvo virtualno okroglo mizo



Pozivu se je do danes pridružilo že več kot 400 ljudi, podpise pa zbirajo prek spletnega obrazca. Svojo prvo okroglo mizo načrtujejo v torek, 23. februarja, ob 17. uri, ko bodo spregovorili o novi razvojni strategiji naše države. Sodelovali bodo:

– Maja Mikek, soustanoviteljica in CFO Celtra,

– Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija,

– Mojmir Mrak z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,

– Dušan Olaj, ustanovitelj in direktor, DUOL ter

– Igor Masten z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.



Dogodek bo potekal virtualno, registracija udeležbe je potrebna prek spletnega obrazca. Pozivu se je do danes pridružilo že več kot 400 ljudi, podpise pa zbirajo prek. Svojo prvo okroglo mizo načrtujejo v torek, 23. februarja, ob 17. uri, ko bodo spregovorili o novi razvojni strategiji naše države. Sodelovali bodo:– Maja Mikek, soustanoviteljica in CFO Celtra,– Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija,– Mojmir Mrak z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,– Dušan Olaj, ustanovitelj in direktor, DUOL ter– Igor Masten z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.Dogodek bo potekal virtualno, registracija udeležbe je potrebna prek

Napočil je skrajni čas za umiritev strasti in strnitev vrst

Na področju boja proti pandemiji so bile po njihovih besedah storjene tudi napake, a bo za podrobno analizo in iskanje odgovornosti dovolj časa, ko bo nevarnost mimo: "Politika, še posebej vladajoča, bo zanje odgovarjala volivcem. Za morebitno korupcijo in vojno dobičkarstvo bodo vpleteni odgovarjali na sodiščih. Svoje odgovornosti pa se morajo zavedati tudi tisti, ki iz ozadja ali ospredja spodbujajo neodgovoren odnos do ukrepov in cepljenja, kar vodi v dodatno trpljenje ljudi in še večjo preobremenjenost zdravstvenega sistema."

Podpisniki poziva se zavedajo, da je v demokraciji kritika oblasti legitimna in celo nujna, a so prepričani, da je nastopil skrajni čas za umiritev strasti in strnitev vrst. Pred Slovenijo so namreč po njihovih besedah štirje veliki projekti, ki bodo vzeti kot celota terjali najširše družbeno soglasje, podčrtano z našo skupno vrhovno vrednoto človekovega dostojanstva: "Gre za dokončanje boja zoper pandemijo, gospodarsko okrevanje, predsedovanje Svetu Evropske unije in prenovo volilnega sistema v skladu z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2018."

Celotno besedilo poziva k družbenemu miru in sodelovanju je dostopno na tej povezavi.

Pred nami so odločilni meseci in leta za prihodnost naše države

Politično stabilnost in sodelovanje vseh strani za doseganje teh ciljev po njihovih besedah terja tudi spomin na tisoče umrlih za boleznijo covid-19. Žal po njihovih besedah ni izključeno, da je najtežje obdobje krize in z njo povezanih socialnih stisk šele pred nami: "Če se okrevanja ne bomo lotili s skupnimi močmi, premišljeno in s pripravljenostjo na spremembe, bomo izgubili nove generacije mladih, ki se bodo še naprej množično izseljevale v bolj urejene, konkurenčne in uspešne države. Pri tem se moramo zavedati, da trenutna kriza stane Slovenijo in preostale države ogromno, pri čemer pa veliko povečevanje javnofinančnega dolga ne more iti v nedogled. Slejkoprej se bomo prisiljeni vrniti v trdo ekonomsko realnost, na kar moramo biti dobro pripravljeni."

"Pred nami so torej odločilni meseci in leta za prihodnost naše države. Če bomo v boju proti pandemiji enotni tako, kot smo bili pred tridesetimi leti, bodo rešena številna življenja, pot v normalnost pa bo mnogo krajša," meni 82 podpisnikov poziva. Foto: Klemen Korenjak

"Pred nami so torej odločilni meseci in leta za prihodnost naše države. Če bomo v boju proti pandemiji enotni tako, kot smo bili pred tridesetimi leti, bodo rešena številna življenja, pot v normalnost pa bo mnogo krajša. Če bomo sposobni izkoristiti trenutno krizo za korenito prenovo iztrošenega ekonomskega modela, se bo Slovenija končno lahko prebila tja, kamor tudi spada – v evropski in svetovni vrh," so prepričani podpisniki.

Nova politična kriza ali predčasne parlamentarne volitve niso rešitev

Ob tem menijo, da je napočil skrajni čas, da se vsi na čelu s političnimi, medijskimi in mnenjskimi voditelji zresnimo in osredotočimo na skupno reševanje velikih izzivov, ki so pred nami. "Od predsednika vlade in preostalih predstavnikov koalicije pričakujemo, da bodo pri upravljanju države upoštevali širše družbene potrebe in ne samo interese svojih volivcev. Vladajoča politika mora narediti več, da k sodelovanju pritegne drugo stran, opozicija pa mora prihodnje ponudbe za sodelovanje presojati dobronamerno in državotvorno," menijo podpisniki.

Od političnih predstavnikov prav tako pričakujemo, da se vzdržijo brezplodnih provokacij, dnevnih političnih igric in pogrevanja starih zamer: "Nenehno rušenje vlade ne more biti cilj, ki posvečuje vsa sredstva. Tudi družbena omrežja ne bi smela služiti kot sredstvo političnega komuniciranja, s katerim se spodbujajo konflikti, žali ljudi in poglablja razdor v družbi. Slovenija si na najbolj odgovornih mestih zasluži državnike, ki bodo državo vodili s svojim zgledom."

Nova politična kriza ali pa odhod na že četrte zaporedne predčasne volitve po njihovih besedah v teh razmerah ni in ne more biti rešitev. "Prepričani smo, da je ta trenutek edina odgovorna rešitev v družbenem premirju in iskrenem prizadevanju vseh strani za sodelovanje na področju boja proti pandemiji, gospodarskega okrevanja in predsedovanja Svetu EU," poudarjajo sopodpisniki.

Poziv so podpisali:

1. mag. Mark Boris Andrijanič

2. dr. Matej Avbelj

3. dr. Jernej Buzeti

4. mag. Matej Beltram

5. dr. Bojana Beović

6. ga. Eva Aljančič

7. dr. Blaž Babnik

8. dr. Igor Bahovec

9. g. Franjo Bobinac

10. dr. Drago Bokal

11. g. Julij Božič

12. dr. Tina Bregant

13. dr. Anže Burger

14. dr. Igor Cesarec

15. g. Božo Černila

16. ga. Nevenka Črešnar Pergar

17. g. Darko Đurić

18. dr. Tomaž Erzar

19. dr. Peter Gregorčič

20. dr. Miro Haček

21. dr. Andreja Jaklič

22. dr. Romana Jordan

23. dr. Gorazd Justinek

24. mag. Gorazd Kalan

25. dr. Jurij Matija Kališnik

26. ga. Barbara Kastelec

27. g. Janez Janko Kodila

28. dr. Katarina Kompan Erzar

29. dr. Mitja Kos

30. g. Miha Lavtar

31. dr. Marijan Leban

32. dr. Jernej Letnar Černič

33. g. Aleš Logar, mag.

34. mag. Jana Lutovac Lah

35. dr. Igor Masten

36. dr. Robert Masten

37. dr. Gregor Maučec

38. dr. Aleš Maver

39. g. Klemen Medved

40. g. Andrej Mertelj

41. dr. Blaž Mrevlje

42. dr. Štefko Miklavič

43. mag. Jure Mikuž

44. dr. Kristijan Musek Lešnik

45. dr. Marko Noč

46. g. Dušan Olaj

47. g. Marko Pavlišič

48. g. Pavle Pensa

49. g. Janez Pergar

50. dr. Ernest Petrič

51. dr. Mark Pleško

52. dr. Simon Podnar

53. dr. Andreja Poljanec

54. mag. Tanja Porčnik

55. g. Federico V. Potočnik

56. g. Matej Potokar

57. g. Rok Ravnikar

58. g. Matjaž Robavs

59. dr. Peter Rožič

60. dr. Dimitrij Rupel

61. dr. Mateja Salobir Drnovšek

62. dr. Tanja Sedej

63. dr. Danijel Skočaj

64. g. Jaka Stele

65. g. Andrej Šter

66. dr. Ivan Janez Štuhec

67. dr. Janez Šušteršič

68. dr. Daniel Svenšek

69. ga. Meta Tavčar

70. g. Rudi Tavčar

71. g. Rok Terkaj – Trkaj

72. dr. Žiga Turk

73. dr. Matej Tušak

74. g. Žiga Vavpotič

75. dr. Samo Vesel

76. mag. Ajša Vodnik

77. mag. Marko Voljč

78. dr. Andrej Vranič

79. mag. Marko Zajc

80. g. Aleksander Zalaznik

81. g. Krištof Zevnik

82. dr. Alenka Zvonar Pobir