Poziv ministrstva podjetnikom in kmetom: do 15. marca oddajte vlogo in prejmite finančno podporo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namen ukrepa je podpreti mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov.

Namen ukrepa je podpreti mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov. Foto: STA

Kot začasno podporo vsem mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter kmetom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje 2014−2020 objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Upravičenci, ki bodo pravočasno oddali vlogo, bodo lahko prejeli podporo v vrednosti največ sto tisoč evrov.

Namen ukrepa je podpreti mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. V okviru javnega razpisa bo podjetjem zagotovljena pavšalna pomoč, s katero se nadomesti pokritje dela dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi povišanja cen pridelave, in niso bili pokriti z drugimi pomočmi tem sektorjem.

Gre za zaključek naložb pri podukrepu 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov – in podukrepu 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti –, kjer so zaradi povišanja cen gradbenega materiala nastali višji stroški izvedbe naložbe v primerjavi s cenami ob vložitvi vloge na javni razpis, ni pa bilo možno uveljavljati tega povišanja s spremembo najvišjih priznanih vrednosti v katalogu stroškov.

Oddaja vlog se začne danes in traja do 15. marca

Če želi upravičenec prejeti podporo, mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v roku, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev. V primeru, da upravičenec naložb ne izvede, mora izplačana sredstva, ki bodo dodeljena z zaprtim javnim razpisom, vrniti.

Vloge sprejema agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) v elektronski obliki, podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom. Oddaja vlog je mogoča do vključno 15. marca 2023 do 12. ure.