Za kmete cenejše gorivo, na črpalkah bo obarvano rdeče

Vlada je konec oktobra sprejela novelo zakona o trošarinah, ki bo kmetom, gozdarjem in čebelarjem s 1. januarjem omogočila cenejše kupovanje dizelskega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Kot so sporočili s Petrola, bo to posebno gorivo imelo oznako KOEL GK (ekstra lahko kurilno olje GK), prilagojeno pa je tako zahtevam za uporabo v dizelskih motorjih kot tudi v pečeh za potrebe ogrevanja. Kupcem bo tovrstno gorivo za oba namena uporabe na voljo prek enotnega točilnega mesta, upravičenci pa bodo morali predhodno od pristojnih institucij pridobiti dovoljenje za uporabo tovrstnega goriva.

KOEL GK oziroma ekstra lahko kurilno olje je prilagojeno uporabi v dizelskih motorjih. Kot pravijo pri Petrolu, je namenjeno uporabi tako v starejših kot novejših dizelskih motorjih ter izpolnjuje zahteve aktualnega evropskega standarda za dizelske motorje.

Pred točenjem bo potreben obisk prodajalne

Ker so do točenja tega goriva upravičeni le določeni kupci, ki bodo morali predhodno pridobiti dovoljenje za uporabo tega ekstra lahkega kurilnega olja, bodo točilna mesta zaklenjena. Pred točenjem goriva se bo moral kmet, gozdar ali čebelar identificirati na prodajnem mestu, šele takrat mu bo omogočeno točenje cenejšega goriva. Tako kot kurilno olje, namenjeno ogrevanju, bo tudi to gorivo označeno z rdečo barvo.

Kot smo že omenili, se bo kupec moral identificirati, prodajalec na prodajnem mestu pa bo preveril, ali se gorivo toči v ustrezno embalažo.

Brez vsebnosti biodizla

Fizikalno-kemijske lastnosti KOEL GK in tudi pravila uporabe bo v prihodnje določal prenovljeni standard SIST 1011. Gre za standard, ki je do zdaj sicer veljal le za kurilna olja za ogrevanje, z novelo pa bo vanj vključeno tudi novo gorivo – KOEL GK. Gorivo bo torej izpolnjevalo praktično vse zahteve, ki jih za uporabo v dizelskih motorjih določa standard za dizelska goriva SIST EN590, z izjemo nekaterih, ki so vezane na nekatere specifike "dvojne" uporabe tega goriva.

Gorivo bo označeno in ne bo smelo vsebovati biogoriv (biodizla), nizkotemperaturne lastnosti pa bodo prilagojene letnim obdobjem uporabe, kot to že danes velja za dizelsko gorivo. Nobena od teh posebnosti ne omejuje ene ali druge vrste uporabe goriva, ne v pečeh ne v dizelskih pogonskih motorjih (velja tako za starejše kot najsodobnejše peči oz. pogonske agregate kmetijske mehanizacije). Z njegovo uporabo lastniki teh naprav v ničemer ne kršijo zahtev, ki jih predpišejo proizvajalci peči ali pogonskih agregatov strojev (garancija, navodila za uporabo ipd.).