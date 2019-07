Požar v mariborskem vrtcu: kriva je bila napaka na napeljavi

Sobotni požar v mariborskem zasebnem waldorfskem vrtcu Studenček na Valvasorjevi ulici je po nestrokovni oceni povzročil za okoli 400.000 evrov gmotne škode. Kriminalisti so tujo krivdo že izključili in ugotovili, da je do požara prišlo v eni od razdelilnih doz, zaradi napake na napeljavi, ki je bila položena pretežno po tleh podstrešja.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti v nedeljo opravili ogled kraja požara, v katerem je ogenj v celoti uničil notranjost ostrešja in lesen strop. Po opravljenem ogledu še vedno zbirajo obvestila in opravljajo druga procesna opravila, na podlagi ugotovitev pa bodo nato na okrožno državno tožilstvo poslali poročilo.

Že v nedeljo takoj po prejemu informacije o požaru je mariborski župan Saša Arsenovič govoril tako z direktorico vrtca Viktorijo Kovačič ter predstavniki mariborskih poklicnih gasilcev in mestnega urada za gospodarstvo, pa tudi s šolskim ministrom Jernejem Pikalo, da bi skupaj poiskali učinkovite rešitve za odpravo posledic požara.

Otroke bodo začasno preselili v prostore sosednje waldorfske šole

S podžupanjo Heleno Kujundžič Lukaček je obiskal vrtec, kjer je ves dan potekala intenzivna delovna akcija selitve opreme v prostore sosednje waldorfske šole, kjer so se začele šolske počitnice in kamor bodo začasno premestili otroke iz vrtca. Kot so ob tem še dodali na mariborski občini, si zdaj prizadevajo najdi nadaljnje rešitve v dobro vseh prizadetih.

Ostrešje je neuporabno, tla prepojena z vodo

Direktorica Viktorija Kovačič je stanje po požaru ocenila kot "strašno". Po njenih besedah je ostrešje objekta videti neuporabno, prav tako je vsa lesena oprema prepojena z vodo. V vrtcu je v nedeljo potekala obsežna delovna akcija, v kateri je sodelovalo več kot 60 staršev in podpornikov vrtca.

Po njenih besedah ji je župan ob ogledu posledic požara zagotovil takojšnje ukrepanje mestne občine ter sanacijo in izboljšanje prostorskih pogojev za potrebe njihovega vrtca. Natančne ocene škode na vsej notranji opremi, ki je v lasti vrtca, še nimajo, danes pa pričakujejo še cenilce zavarovalnice.

Danes in v torek želijo usposobiti igralnice za otroke, ki bodo začasno bivali v učilnicah sosednje waldorfske šole, zato so se že lotili preurejanja učilnic v igralnice ter temeljitega čiščenja in razkuževanja vse opreme. Za otroke bodo preuredili tri učilnice, na voljo bodo imeli tudi zunanji vrt in kuhinjo.