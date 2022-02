Povračilo: Rusija zaprla zračni prostor za Slovenijo

Rusija za letala letalskih družb iz Slovenije, Latvije, Litve in Estonije zapira svoj zračni prostor, vključno s tranzitnimi leti, je v nedeljo sporočila ruska agencija za letalski promet. Gre za povračilen ukrep, potem ko so omenjene države in pred njimi tudi druge po ruski agresiji nad Ukrajino svoje zračni prostor zaprle za ruska letala.

"Zaradi neprijateljskih potez letalskih oblasti Latvije, Litve, Slovenije in Estonije, bodo za letalske družbe omenjenih držav ali tam registrirane letalske družbe uvedene omejitve," so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočile pristojne oblasti.

Kot pojasnjujejo, se omejitve nanašajo na "lete na destinacije na ruskem ozemlju, vključno s tranzitnimi leti prek zračnega prostora Ruske federacije".

Vse tri baltske države so tako kot Slovenije zaprtje svojega zračnega prostora za ruska letala naznanile danes. Pred tem so to storile tudi že Bolgarija, Češka in Poljska, medtem ko je Velika Britanija prepoved uvedla za letala ruskega letalskega prevoznika Aeroflot. Tudi zanje je Rusija v odgovor že zaprla svoj zračni prostor.